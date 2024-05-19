港超聯 理文強襲深水埗 不敗即封王
2024年05月19日 14:00
東網電視更多新聞短片
港超聯：深水埗 VS 理文
收看直播，請按直播ICON，或按下面鏈結：
「中銀人壽香港超級聯賽」周日（19日）上演爭冠關鍵一戰，深水埗於深水埗運動場主場迎戰理文。深水埗今場有梁興傑復任正選，宋柱浩、彭靖揚鎮守後防，隊長顏卓彬在中場掃蕩，入球重任落在鄧嘉身上。「黃黑軍團」中堅由李毅凱夥拍荷西安祖，亞哥斯達取代保利臣墮後派牌，前線三叉戟為艾華頓、安尼亞和基華尼頓。
深水埗正選：
1 梁興傑
11 黃靖揚
13 彭靖揚
14 宋柱浩
15 尼高拉斯
20 波比
22 小田倉康太
24 顏卓彬
41 梁星耀
77 張廣然
99 鄧嘉
理文正選：
28 [GK] 陳嘉豪
3徐宏傑
4 立花稜也
6 胡晉銘
8 艾華頓
9 安尼亞
10 亞哥斯達
13 李毅凱
14 荷西安祖
23 黃威
91基華尼頓
深水埗後備：
28 戴廷匡 [GK]
31 李溢晉
2 楊學敏
3 劉家城
4 基奧
9 鄧子均
10 蘇沙
17 黃琛喆
18 林保
21 陳灝
23 奧斯卡
72 拿亞
理文後備：
1 [GK] 高俊
88 [GK] 袁皓俊
2 列斯奧
5 余煒廉
11 鄭兆均
15 馮慶燁
16 顏樂楓
17 張憙延
18 許可臻
19 余沛康
26 黃俊皓
33 迪高
------------------------------------------------------
深水埗運動場周日（19日）上演1場「中銀人壽香港超級聯賽」焦點賽事，深水埗坐鎮主場迎戰榜首理文。「黃黑軍團」今場只要保持不敗就歷史性首奪聯賽冠軍，但深水埗近期走勢理想，隨時繼「足總盃」後，再令理文稱臣。（港台電視32及on.cc東網周日下午3時同步直播）
青年軍時期效力理文的尼高拉斯，上場「足總盃」4強「倒戈」攻入1球，助深水埗爆冷晉級，他稱感覺非常特別：「依個入波真係好緊要，可能係我人生最難忘一球，估唔到最後可以贏埋場波，好多謝屋企人、教練團同隊友一路以嚟都咁支持我。」
談到是役再與「黃黑軍團」交鋒，他揚言全隊在打入「足總盃」決賽後，目前士氣高昂，面對強隊都會繼續奮鬥：「理文今場唔輸就攞到冠軍，但我哋都正為衝擊聯賽頭8而努力，戰意唔會比對手低，我哋會跟足教練部署，希望再有驚喜。」
理文上場「足總盃」4強反負深水埗出局，「雙冠王」夢碎，主教練曾昭達認為勝敗乃兵家常事，希望球員再對深水埗能夠全力以赴：「上場波失利對球隊有警剔作用，喺今場唔可以有任何差池情況底下，相信會令球員更有推動力，將冠軍盡快攞到手。」
球隊今場只需1分即可提早封王，「達Sir」強調聯賽冠軍屬於整季最重要目標，今場一定會全力爭勝：「聯賽重要性比『足總盃』更大，一定要攞到，因為關乎到來季亞洲賽入場卷，我哋唔止諗和波，會想攞晒3分。」壞消息是射手保連奴傷勢不樂觀，很大機會提早收咧，對前線調動有影響。