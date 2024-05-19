港超聯　理文強襲深水埗　不敗即封王

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（19日）上演爭冠關鍵一戰，深水埗於深水埗運動場主場迎戰理文。深水埗今場有梁興傑復任正選，宋柱浩、彭靖揚鎮守後防，隊長顏卓彬在中場掃蕩，入球重任落在鄧嘉身上。「黃黑軍團」中堅由李毅凱夥拍荷西安祖，亞哥斯達取代保利臣墮後派牌，前線三叉戟為艾華頓、安尼亞和基華尼頓。

深水埗正選：

1 梁興傑

11 黃靖揚

13 彭靖揚

14 宋柱浩

15 尼高拉斯

20 波比

22 小田倉康太

24 顏卓彬

41 梁星耀

77 張廣然

99 鄧嘉

理文正選：

28 [GK] 陳嘉豪

3徐宏傑

4 立花稜也

6 胡晉銘

8 艾華頓

9 安尼亞

10 亞哥斯達

13 李毅凱

14 荷西安祖

23 黃威

91基華尼頓

深水埗後備：

28 戴廷匡 [GK]

31 李溢晉

2 楊學敏

3 劉家城

4 基奧

9 鄧子均

10 蘇沙

17 黃琛喆

18 林保

21 陳灝

23 奧斯卡

72 拿亞

理文後備：

1 [GK] 高俊

88 [GK] 袁皓俊

2 列斯奧

5 余煒廉

11 鄭兆均

15 馮慶燁

16 顏樂楓

17 張憙延

18 許可臻

19 余沛康

26 黃俊皓

33 迪高

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深水埗運動場周日（19日）上演1場「中銀人壽香港超級聯賽」焦點賽事，深水埗坐鎮主場迎戰榜首理文。「黃黑軍團」今場只要保持不敗就歷史性首奪聯賽冠軍，但深水埗近期走勢理想，隨時繼「足總盃」後，再令理文稱臣。（港台電視32及on.cc東網周日下午3時同步直播）

青年軍時期效力理文的尼高拉斯，上場「足總盃」4強「倒戈」攻入1球，助深水埗爆冷晉級，他稱感覺非常特別：「依個入波真係好緊要，可能係我人生最難忘一球，估唔到最後可以贏埋場波，好多謝屋企人、教練團同隊友一路以嚟都咁支持我。」

談到是役再與「黃黑軍團」交鋒，他揚言全隊在打入「足總盃」決賽後，目前士氣高昂，面對強隊都會繼續奮鬥：「理文今場唔輸就攞到冠軍，但我哋都正為衝擊聯賽頭8而努力，戰意唔會比對手低，我哋會跟足教練部署，希望再有驚喜。」

理文上場「足總盃」4強反負深水埗出局，「雙冠王」夢碎，主教練曾昭達認為勝敗乃兵家常事，希望球員再對深水埗能夠全力以赴：「上場波失利對球隊有警剔作用，喺今場唔可以有任何差池情況底下，相信會令球員更有推動力，將冠軍盡快攞到手。」

球隊今場只需1分即可提早封王，「達Sir」強調聯賽冠軍屬於整季最重要目標，今場一定會全力爭勝：「聯賽重要性比『足總盃』更大，一定要攞到，因為關乎到來季亞洲賽入場卷，我哋唔止諗和波，會想攞晒3分。」壞消息是射手保連奴傷勢不樂觀，很大機會提早收咧，對前線調動有影響。