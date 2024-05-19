贏波即封王！曼城強攻大晒冷

周日(19日)晚英超煞科有3大戰場！焦點當然係冠軍之爭，阿仙奴能否奇迹後上捧盃，除咗睇自己造化，仲要睇住韋斯咸面口做人；歐霸席位之爭，車路士有可能超越熱刺上到第5，而紐卡素同曼聯同樣有機會可以趕過車仔上第6。護級方面只剩數字上嘅可能，尾三嘅盧頓要追12個得失球，先可以超越諾定咸森林留級，10場英超今晚11點同時開波，球迷豈能錯過？

英超冠軍近在眼前，曼城喺主場撲擊韋斯咸。「藍月亮」擁有絕佳火力，艾寧夏蘭特有力喺韋斯咸身上取得入球，助球隊大勝贏得英超，韋斯咸入得又失得，無欲無求下，亦唔介意同曼城鬥攻，曼城近3場聯賽主場全開5球或以上，中位數調至4.5球照捧入球大。(Now 621周日晚11時直播)

曼城失落歐聯，球隊固然希望奪取英超錦標嚟填補，收咧戰喺主場出擊，最好以大勝嚟迎接英超冠軍。曼城現時領先阿仙奴2分，今場贏波就肯定史無前例取得英超4連冠，為免夜長夢多，預料「藍月亮」必藉主場之利，一開波就喪攻韋斯咸。

「藍月亮」擁有英超最強火力，37戰入93球，除咗夏蘭特上場梅開二度，喺英超射手榜領先之外，啱啱當選英超最佳球員嘅菲爾科頓，都隨時可以為曼城取得入球。

韋斯咸喺歐霸出局後，聯賽只得1和2負，幸好上場喺聯賽主場謝幕戰，以3比1擊敗盧頓及時反彈。「錘仔幫」不乏射得之人，查洛保雲今季射入16球，湯馬士蘇錫克亦可為球隊帶來進帳。但可惜球隊防守不濟，37場失71球，只比榜尾3隊少，所以今季經常出現大手交易，今場喺無任何壓力下，可以同曼城合演入球騷，4.5球大盤玩得過。

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