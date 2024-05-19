港超聯　理文大勝6比1　首奪聯賽冠軍

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（19日）上演爭冠關鍵一戰，深水埗於深水埗運動場主場迎戰理文。「黃黑軍團」憑安尼亞梅開二度，加上基華尼頓、亞哥斯達、鄭兆均、李毅凱各建一功，以6比1大勝而回，力壓傑志提早一輪封王，球會史上首奪聯賽冠軍。

深水埗今場有梁興傑復任正選，宋柱浩、彭靖揚鎮守後防，隊長顏卓彬在中場掃蕩，入球重任落在鄧嘉身上。「黃黑軍團」中堅由李毅凱夥拍荷西安祖，亞哥斯達取代保利臣墮後派牌，前線三叉戟為艾華頓、安尼亞和基華尼頓。

賽前突然落起微雨，但戰意十足的理文，初段仍然控制大局，17分鐘艾華頓傳中，皮球中柱彈出，安尼亞近門補中得手，但VAR覆核後卻指這名愛沙尼亞前鋒身處越位位置，判入球無效。不過25分鐘理文仍屬先開紀錄一方，安尼亞禁區內轉身勁抽破網。36分鐘理文再下一城，艾華頓頭槌頂前，安尼亞門前輕鬆抽入，半場領先兩球返入更衣室。

易邊後深水埗換入蘇沙加強攻力，但49分鐘再失多球，黃威斬入禁區，尾柱無人看管的基華尼頓頂成3比0。深水埗兵敗如山倒，66分鐘再被亞哥斯達扣過門將射入空門。77分鐘後備入替的鄭兆均，快放後再推大位起腳得手，領先5球的理文未有收手，85分鐘李毅凱接應迪高二傳，更頂成6比0。深水埗1分鐘後雖靠陳灝遠射破蛋，但為時已晚，最終理文作客大勝6比1。