港超聯　增兵放眼亞冠　李文恩：曾昭達會留任

理文周日（19日）作客深水埗運動場出戰「中銀人壽香港超級聯賽」，最終以6比1大勝深水埗，提早一輪捧走球會史上首個聯賽冠軍。賽後會長李文恩接受傳媒訪問，承諾來季為備戰「亞冠盃」會有所增兵，同時他又確定主帥曾昭達將繼續留任。

理文贏深水埗提早一輪封王，來季將可代表香港參加「亞冠盃」二級聯賽，賽後會長李文恩相當激動，除走入球場合照、大肆開香檳慶祝外，又拿起大聲公感謝球迷。而隨後受訪時，其興奮之情仍未平復：「一路以嚟希望代表香港參加亞洲賽事，今年好慶幸攞到冠軍，正式打入小組賽，所以好開心。」除此之外，他又透露球隊來季陣容會有一定變動，

並強調一定會增兵：「組軍目標會睇住亞冠小組賽，所以會再簽啲質素更加高嘅球員先應付到，有啲位包括中堅、中場都要補強，唔排除繼續喺歐洲揾。至於陣中有啲外援接近完成續約，相信留隊問題不大，不過可能有本地華人球員會去中國落班。」

同時，李文恩又確認主教練曾昭達來季會繼續留任：「『達Sir』係比較年輕嘅教練，仲處於學習階段，上次『足總盃』4強輸得好難睇，我哋內部都有開會討論，咁你見到今日完全唔同晒。『達Sir』未必係本地最好，但好有心機，我相信佢會進步。」對於外間認為今年理文奪冠，全因對手傑志踢得差，李文恩則回應道：「見到積分榜有差距，其實球隊都揾到方法去贏波，只係可能『菁英盃』同有啲比賽踢得唔好，所以被人放大咗，但係我明白嘅，希望球隊繼續進步。」