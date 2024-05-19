盡地一煲！阿仙奴力爭創奇迹

英超煞科日焦點戰，阿仙奴主場硬撼「拖肥糖」愛華頓。阿仙奴仍有一絲奪標希望必定搏盡，近期連場報捷弗到震，「拖肥糖」已經上岸，鬥心成疑，遇上搶韁嘅阿仙奴，隨時半場畀人數幾粒，半場主勝冇肉食，轉捧1.5球半場大。（Now 622周日晚11時直播）

阿仙奴踏入下半季氣勢如虹，近17場聯賽豪取15勝1和僅1敗，包括上場赴「凶地」奧脫福球場，頂住沉重壓力以1比0險勝曼聯，近17次造訪奧脫福球場第2度獲勝，今季聯賽已累積27場勝仗，打破咗2004年「不敗奪冠球季」26勝嘅隊史紀錄。雖然爭標形勢仍處於被動，但只要曼城對韋斯咸失分，自己做好本分贏波，就會後上封王，戰意唔使懷疑，翼鋒李安度杜沙特近5場聯賽入4粒，腳風奇順，配合夏維斯、馬田奧迪加特及布卡約沙卡，火力全開。

另邊廂，愛華頓喺被扣8分嘅困境下，仍然成功護級，單計近5場聯賽獲4勝1和，睇落狀態不俗，但要留意4場勝仗均來自主場，近5次作客僅得2和3負，包括造訪車路士慘吞6蛋，客場演出打折扣，況且最重要嘅護級任務已完成，難免欠缺爭勝動力。

阿仙奴擅於先發制人，近5場聯賽全勝之餘，全部於上半場已取得領先優勢，加上近4次主場對愛華頓，亦有3次半場開2球或以上，為免夜長夢多，一定趁早入多幾粒速戰速決，再等待曼城嗰邊賽果博奇迹出現，半場大有計。

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