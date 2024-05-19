春季帆船賽煞科　Happy Go號組別稱霸

近百艘帆船、超過五百位帆手競逐的「寶馬春季帆船賽」今日（19日）圓滿結束，賽事由香港遊艇會主辦，一連兩日在維港上演，賽事全部皆以維港東面作比賽航道，一眾不同型號的帆船揚帆鬥法，競逐4項「大帆船級別」及8項「級別帆船」的獎項，其中「Happy Go號」於「大帆船級別0組」成功問鼎冠軍寶座。

「春季帆船賽」有逾百年歷史，起初被稱為「閉幕帆船賽」或「閉幕巡航」，是香港遊艇會早期每年舉辦的恆常賽事之一。「閉幕巡航」後來改名為「閉幕帆船賽」，一九八五年再次改名為「春季帆船賽」。

「Happy Go號」及「鳳凰號」兩艘以性能高，速度快的TP52型帆船亦在煞科賽日於維港亮相，加入「大帆船級別0組」，競逐冠軍寶座。最終，「Happy Go號」於組別稱霸，「鳳凰號」以第5名畢業。前港隊帆船運動員謝劭傑聯同一眾本地退役帆船及單車運動員，當中包括張敬煒、王傲文、戚浩賢及祁志立等於「Kikukies Dream號」一同出戰「大帆船級別0組」賽事。最終「Kikukies Dream號」排名第6。

總結香港遊艇會在2023至2024賽季的「成績表」，為令帆船運動在香港得以持續發展及普及化，會方舉辦了多項本地及離岸賽事，主要本地賽事包括開鑼賽 ─「秋季帆船賽」、「香港環島大賽」、「女子舵手賽」及「校際帆船節」等。在離岸賽方面， 「2024中國海帆船賽」亦載譽歸來，吸引來自中國內地、南韓、菲律賓及本地隊伍參賽。

香港遊艇會一向積極舉辦恆常的青年帆船訓練班及課後訓練班，致力推動青少年在帆船運動的發展，培育明日之星。二零二四至二零二五年賽季將於九月以「秋季帆船賽」開鑼，揭開新一年的帆船戰幔。