蘇黎世3x3 女拔大勝兩場晉級

「蘇黎世保險香港學界3X3籃球挑戰賽」周日（19日）上演最後一日小組賽，精英賽季軍拔萃女書院連勝兩場，順利出線6月淘汰賽。

拔萃女書院今年於精英賽勇奪季軍創校史最佳成績，她們來到蘇黎世三人賽延續氣勢，T組首場以14比5大勝庇利羅士女子中學，第二場更盡顯體能優勢，防守密不透風，以21比1狂勝寧波第二中學，成功以小組首名姿態躋身6月舉行的淘汰賽階段。

女拔主力王心言表示，「我們為備戰今次賽事，特意針對訓練不同三人籃球戰術，以及用比賽球練投籃，希望盡早適應三人籃球比賽節奏和球感，好開心今日可以運用到之前練過的戰術，取得勝利。」

王心言認為隊中兼顧其他校隊的隊友今年更專注籃球訓練上，令球隊取得重大突破，她期待球隊於蘇黎世賽證明實力：「上屆我們8強止步，今屆目標是打進4強。」

男子組方面，元朗區勁旅趙聿修紀念中學把握內線高度優勢，加上外線建功，於S組以17比6力挫瑪利諾中學，其後以10比8險勝香港神託會培基書院。

1米92的曹雋謙今場搶下不少籃板，又送上大力封阻，為球隊鞏固內線，賽後他為自己第二場表現不稱職，未能挺身而出感失望，「以往有中六師兄帶領，今年則要站出來幫助球隊，希望自己能更有決心做好本分。」他又稱，上屆慘敗給英華書院令他上了寶貴一課，今屆期望整體表現有進步。