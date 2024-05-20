【有片】傳奇落幕！利物浦感人送別高普

23/24年英超曲終人散，曼城歷史性實現聯賽4連霸，近年宿敵利物浦就有傳奇落幕。一代名帥高普喺煞科戰後，正式結束9年「紅軍」生涯，賽後感人告別儀式中，一眾球員都不捨落淚。高普喺《You will never walk alono》歌聲中，最後一次表演經典連環拳，並親自宣布荷蘭領隊施洛係接班人。

利物浦喺呢場高普告別戰，憑查洛爾昆沙同阿歷斯麥亞里士打入波，喺晏菲路球場2比0擊敗狼隊，今季以第3名衝線。高普喺利物浦成績定格為299勝、109和同83負，60.9%勝率係利物浦史上No.1，最重要係佢幫利物浦拎過8個冠軍，包括19年歐聯冠軍同20年英超冠軍。

隨住比賽進入尾聲，晏菲路已開始瀰漫傷感氣氛，高普老婆Ulla被影到喺看台上抹眼淚，完場後阿歷山大阿諾特、華基爾雲迪積克等球星都忍唔住落淚，反而高普就以興奮心情迎接呢個分離時刻，更喺場中間表演經典「連環拳」慶祝動作，將氣氛推上高峰。

高普表示：「我好驚訝，我以為會好傷心，但原來呢個氣氛、呢場比賽、成為呢個家庭一份子、呢個慶祝係令人好開心，我唔覺得今日係完結，而且一個新開始。今日我見到呢隊利物浦，充滿才華、年翰輕、創意、決心，呢啲都係發展需要嘅元素。我見到好多人喊，我今晚都會，但利物浦會一切安好，因為我哋有完整根基。」

高普最後更親自宣布接班人就係施洛，佢引領全場球迷高唱：「施洛，La..la..la」歡迎呢位飛燕諾教練加盟。高普表示：「你哋好似歡迎我一樣歡迎新領隊，由第1日就要全力支持、保持信念，你哋可以推動球隊前進，我依家都係你哋嘅一份子！」