無敵最寂寞！哥迪奧拿離隊剖白：已冇目標

曼城喺英超實現史無前例4連霸，領隊哥迪奧拿個人第6次捧走英超冠軍，亦係佢執教曼城8年第17個錦標。贏盡所有嘅哥迪奧拿，賽後受訪爆出驚人言論，佢承認已經冇明顯目標作為推動力，雖然表明下季仍會繼續領軍，但強調：「離完結更近」，暗示明年約滿後好大機會離隊。

哥迪奧拿再奪英超冠軍後真情剖白：「(上年)歐聯決賽後，我同自己講已經冇嘢好爭，但係仲有合約......有時我覺得好疲倦，有時又好享受一直贏波。我開始諗，英超4連冠從未有人試過，點解唔試下？依家我任務完成，之後仲有乜要做？英足盃決賽，連尼加提我，從未有人試過衞冕英超同英足盃『雙料冠軍』。」

哥迪奧拿同曼城只剩1年合約，佢強烈暗示下季好大機會係最後1季執教：「現實情況係，我距離完結比留低更近，呢一刻我仍然想留低，所以下季會繼續執教，未來要再傾下，但經過8年、9年...即管睇下點。我唔知下季仲有乜動力，因為贏晒所有冠軍後，好難再搵新目標，但以我對自己同球迷嘅了解，只要一日仲喺球場，都會以贏波為目標。」