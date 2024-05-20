夏維斯悲情絕殺　阿仙奴破紀錄做「阿二」

阿仙奴連續2年英超力逼曼城，可惜最後都功虧一簣，周日(19日)煞科戰佢哋主場2比1擊敗愛華頓，紀錄性單季28場勝仗仍然未能奪冠，89分鐘為阿仙奴攻入絕殺嘅夏維斯，入波後滿臉愁容，完場後更忍唔住流下男兒淚。領隊阿迪達賽後向球迷致詞，表明會繼續進步，喺下季捲土重來。

阿仙奴今場先失下憑富安健洋追平，夏維斯喺完場前1分鐘再獻絕殺，不過當時冠軍大局已定，夏維斯只能上演最悲傷絕殺。夏維斯今季英超有13個入波+7次助攻，20個入球貢獻交足貨，完場後佢更傷心落淚，呢位德國國腳表示：「我哋對唔住球迷，球員已盡所能，但都係唔足夠，或者3個月後回望會覺得係一場激烈戰鬥，但呢刻我覺得我哋值得得到更多，我哋要接受足球嘅殘酷，希望下季會更好。」

阿仙奴今季最後18場聯賽贏咗16場，89分係球會英超史上第2高得分，單季28場勝仗亦係紀錄，領隊阿迪達賽後喺場中致詞：「大家都好失望，我哋非常接近夢想，我以阿仙奴為榮，我哋成功改變呢間球會，依家大家都相信夢想可以實現。我哋唔會滿足，我哋想得到更多，只要相信，就有希望。」