黃澤林為大滿貫首戰已Ready　法網外力爭晉級

為法網積極備戰的黃澤林，在球場上留影。（中國香港網球總會提供）

作為網壇年度第二個大滿貫的法國網球公開賽即將展開，香港名將黃澤林（Coleman）憑世界排名入圍爭逐外圍賽，周二（21日）他將出戰生涯首個大滿貫的第一擊，將與美國的基臣(Patrick Kypson)比拼，力爭晉級。

19歲的黃澤林世界排名登上個人新高的180位，成功入圍爭逐法網，經大會進行外圍賽抽籤後，Coleman首仗面對世界排名150位的美國球手基臣；雙方排名僅差30位實力相若，Coleman能否闖關視乎臨場發揮，然而這次在泥地爭逐也是一個挑戰。

黃澤林在3月於僅次大滿貫級別的邁阿密網球大師賽表現不俗，這是屬於ATP1000級的賽事，而他獲外咭參加外圍賽，並且連闖兩關殺入正賽，期望在法網都能爭取佳績。

今年法網外圍賽也不乏名將，當中包括已宣布今季後退役的前美網盟主泰姆及中國新星商峻程，他們分別在外圍賽被列為11號及5號種子；法網首圈共設128席，爭逐16個出線正賽的位置，若黃澤林能連贏三仗，將可躋身正賽，並有機會與「校長」拿度在同一紅土場上獻技。