韋少羅馬站贏得險　0.7秒力壓諾利斯迎第5冠

紅牛車王麥斯韋斯塔本，周日(19日)在F1羅馬站贏得驚險，經過63圈的比拼後，力壓表現搶鏡的諾利斯，奪得今季第5個分站冠軍。

排頭位起步的韋斯塔本，一直領放，然而到最後10圈才是今場賽事「戲肉」，上站在邁亞密奪冠的麥拿侖車手諾利斯從後力追，一度被拉開6秒距離下，在第62圈將差距拉到不走1秒1，甚至最後一圈只落後「韋少」0.7秒，可惜未能反勝，而韋斯塔本有驚無險下以1小時25分25秒252衝過終點，在今季7站已捧走第5個分站冠軍，並為兩周前不敵諾利斯一吐烏氣。至於法拉利的勒卡歷則獲今站季席，這也是法拉利車隊自2006年後首次在羅馬踏上頒獎台。

「韋少」賽後坦言：「整場比賽我都搏盡全力，並試圖在初段可以拉開差距，的確在硬胎上操控是更加困難，特別是最後的10至15圈；我看到諾利斯逼近，車胎也難發揮作用，這很困難，幸好今次沒有犯太大錯誤，能夠獲勝非常高興。」韋斯塔本在車手總排名榜仍然領先，以161分位列首席，勒卡歷則以113分居次席，諾利斯則以101分排名第4，僅落後第3位的佩雷斯6分，絕對有機會登上三甲位置。至於下站比賽則於本周日(26日)轉戰蒙地卡羅賽道爭逐。