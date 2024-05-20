夏蘭特「冧莊」金靴　場均85分鐘入1球

曼城成功衞冕英超，挪威前鋒艾寧夏蘭特亦順利以27球，連續2年榮膺金靴獎。夏蘭特今季表現引起唔少爭議，一度被曼聯名宿堅尼批評係「英乙級球員」，但佢自上季登陸英超後，65場聯賽入63球，平均每85分鐘就入1球，係英超史上最高效率前鋒，證明佢頂尖前鋒實力。

夏蘭特上季以破紀錄36球勇奪金靴獎，今屆就算曾陷入低潮，亦以27球再奪金靴，拋離第2位嘅高爾彭馬5球，成為英超史上首個頭2季都做神射手球員。夏蘭特今季27球入面，有25球係喺禁區內射入，平均每26次掂波就入1球，而且有12球係喺比賽最後30分鐘攻入，對曼城嘅影響力極大。

夏蘭特表示：「大家睇到拎英超冠軍有幾難，我哋連續拎咗4次，但大家仲未明白呢件事有幾不可思議。再次贏得金靴獎感覺好好，但我冇乜好講，最好都係少說話、多做事，要講就由其他人去講。」英超各獎項名花有主，夏蘭特拎英超金靴獎、奧尼屈堅斯就做「助攻王」(13次助攻)、大衞拉耶贏得「金手套」(16場不失球)。

英超射手榜

1 艾寧夏蘭特(曼城) 27球

2 高爾彭馬(車路士) 22球

3 阿歷山大伊沙克(紐卡素) 21球

4 菲爾科頓(曼城) 19球

4 蘇蘭基(般尼茅夫) 19球

4 奧尼屈堅斯(阿士東維拉) 19球