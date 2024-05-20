沙華列夫稱霸意大利網賽　放眼法網

德國網球名將沙華列夫周一（20日）在意大利網賽決賽，直落兩盤6比4及7比5擊敗智利球手謝利（Nicolas Jarry）奪冠，取得職業生涯第6座大師賽錦標，他揚言會嘗試在快將舉行的法網爭取佳績。

沙華列夫在決賽表現穩健，全場未曾面對破發危機，第1及第2發球得分率分別高達95%及70%，大意失誤亦較謝利少12次，這位德國球手更有9次機會打破對方發球局，即使謝利力挽狂瀾，仍兩度被破發，最終沙華列夫具說服力地連贏兩盤6比4及7比5，職業生涯第6座大師賽冠軍，其世界排名則升至第4位。

沙華列夫自兩年前在法網受傷後，面臨小低潮，幸好最近演出明顯有改善，並於意大利網賽收穫冠軍，使他感觸良多：「我在這項大賽取得冠軍，證明自己有能力與一眾頂尖高手競爭，爭逐其他重要錦標。」

他亦放眼法網，盼在這項大滿貫爭取好成績，但他坦言多位球手皆有實力衝擊冠軍，自己務必謹慎應戰：「雖然祖高域及拿度最近的狀態，似乎未算突出，但我肯定他們到法網開戰時，就已回復最佳狀態，加上艾卡華斯及仙拿大熟大勇，只要二人保持健康，絕對有能力爭取冠軍。」