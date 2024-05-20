訪港與學生切磋　施維斯達看好曼聯反彈

香港賽馬會與曼聯合作推出的「賽馬會學界足球發展計劃」，踏入第10屆，周一（20日）下午曼聯名宿施維斯達（Mikael Silvestre），便與4名來自曼聯青訓學院的專業團隊，來到佛教黃鳳翎中學，與多名中學生進行交流。

計劃將一套以「啟發」和「鼓勵」為本的訓練模式，引入本地幼稚園至大專院校，激發夥伴學校老師及校隊教練的潛能，提升年輕一代的體能、心智及社交能力。是日更邀請到曼聯名宿施維斯達（Mikael Silvestre）、曼聯青訓學院運動發展主管奧蘇奴古（Alex Ouzounoglou）、曼聯青訓學院物理治療師森 多遜 （Sam Dawson）、曼聯青訓學院首席運動心理學家丹尼爾蘭森 （Daniel Ransom）和曼聯青訓學院教練尼爾史葛 （Neil Scott）出席活動。

學生先在曼聯青訓學院團隊帶領下進行熱身，隨後又進行反應、衝刺、盤球和步法等練習，而主角施維斯達亦有參與，與學生打成一片。隨後進行4打4比賽，施維斯達更親自落場大騷腳法，引來全場起哄。來到活動尾聲，施維斯達不忘向校長致送今季曼聯主場球衣，又與所有學生進行合照，相當識趣。

繼2月份賀歲盃後再訪港的施維斯達，之後接受傳媒訪問，向學生分享道要成為職業球員的秘訣：「如果要踢更高強度足球，首先大家在成長階段，一定要學懂好好照顧自己，盡量保持身體健康，因為這才能夠讓你專心應付每一日訓練。」對於曼聯今季在英超僅以第8名衝線，施維斯達承認隊內出現不少問題，但看好「紅魔鬼」能夠反彈：「來季不用參加歐洲賽，或能讓球隊可以專心在聯賽爭取好成績，並讓教練有更多時間，充分建立其戰術風格。」