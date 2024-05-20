中國女排巴西站煞科反勝塞國　朱婷下站回歸

世界女排聯賽巴西站周日收官，中國女排以3比1逆轉塞爾維亞，今站3勝1負埋齋，暫時拋開日本女排，重掌直接取得巴黎奧運入場券的主動權，下站朱婷回歸加強優勢。

距離巴黎奧運開幕約兩個月，女排項目的資格爭逐相當緊張，目前只有7支隊伍鎖定參賽資格，還有5個席位要透過世界女排聯賽決出，而據規定，亞洲區由於未有隊伍通過去年9月獲得參賽資格，換言之取得亞洲排名第1的球隊將可直接取得奧運入場券，目前中國跟日本及泰國爭逐。

上仗中國女排爆冷不敵加拿大之後，形勢一度告急，周日在今站最後一戰面對塞爾維亞非勝不可，然而中國隊首局在攔網發揮不好，先落後一局，幸而中國隊及時調整，重取主動權，最終以21比25、25比15、25比18、25比18成功反勝。

中國女排結束巴西站之後，將轉戰澳門爭逐第二站賽事，而中國女排周一（20日）亦公布了出賽名將，超級球星朱婷榜上有名，有望在澳門迎來她重返國家隊的第1擊，如果實現的話，這也是她自東京奧運會後，首次再為中國隊出戰。

澳門站賽事將於5月28至6月2日舉行，而香港則為壓軸一站，並已定於6月11至16日在紅館上演。