升班關鍵先求穩　愛奴敲和回報多

周二凌晨西乙賽事，愛斯賓奴喺主場迎戰奧維多。兩隊依家都排喺聯賽前6名有望踢附加賽，並以升上西甲為今季最大目標，今次正面交鋒當然唔想輸波。況且雙方都係以防守硬淨見稱，呢場「升班大戰」好可能會大踢穩陣波，和波值博。（周二凌晨2時30分開賽）

上季仲踢緊西甲嘅愛斯賓奴，今季降落乙組進攻人腳幾乎星散，尤其係冇咗喺皇家馬德里踢到風生水起，仲幫「銀河艦隊」殺入歐聯決賽嘅射手祖斯奴，令佢哋嘅火力喺西乙唔算大超班。

好彩愛斯賓奴成條防線都仲保得住，依然以上季西甲戰將做骨幹，相當硬淨，要贏佢哋並唔容易，今季聯賽亦只輸過7場，係西乙輸波最少球隊，亦憑防守力強排喺聯賽第5，可以踢升班附加賽。不過「愛奴」勝率亦唔高，佢哋今季有44%聯賽係打和，對上8場聯賽就有1勝7和，包括最近連和5場，名副其實係「和波專家」。

客隊奧維多依家少愛斯賓奴1分排喺第6位，但佢哋失球數字係全西甲第3少，近兩場聯賽分別贏2比0同1比0，防守演出夠晒保證。但奧維多作客成績麻麻，今場作客愛斯賓奴拎到分都已經收貨，預料會穩陣迎敵，和波值得一博。

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