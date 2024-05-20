盧卡斯回歸綠戰士　盼入選最佳11人

今季有不少熟悉面孔重返球隊的大埔，至今表現令人驚喜，季中另一位老熟人盧卡斯的加盟，更是將「綠戰士」進攻提升至另一層次。昔日港超神射手闊別3年間後重返本地賽場，Lucas說自己在心態及體能都有變強，唯一不變的是機敏的門前入球觸覺，他亦希望證明自己仍是港超賽場炙手可熱射手。

2015年首度來港，盧卡斯在本地賽場留下過驕人履歷，包括分別在2017/18及2019/20賽季幫助傑志奪得港超冠軍，Lucas承認「藍鳥」歲月對他而言尤其值得回味，但亦有遺憾：「我喺傑志踢咗3年，依家仲有好多朋友，就算之前離開咗香港，我都有繼續關注港超，尤其係傑志嘅比賽。」2021年Lucas暫別港超，若當初選擇留在香港，他或早已經成功入籍，但現實沒有如果，他承認難免有遺憾：「當時我非常接近入籍，如果成功當然對我嘅職業生涯係好事，不過我試過向理文自薦，亦嘗試重返傑志，但都唔成功。」

昔日舊東家無論是傑志或東方，都被視為有力爭標的強隊，「以前踢傑志或東方，我通常只需要喺禁區內等機會，就可以入到好多波，當時自己攞住唔錯嘅人工，日子過得太安逸。」惟離開香港之後，在身邊環境的逼使下，Lucas意識到改變的必要：「去到巴西同馬來西亞搵食之後，先發覺自己已經跑得唔夠其他球員快，尤其馬來西亞聯賽各隊差距不大，比賽激烈，令我意識到要好好照顧自己嘅身體。」

昔日禁區之狐再戰港超，Lucas只用了半季時間就成為大埔頭號射手，亦經常願意為隊友做嫁衣，剛剛度過34歲的Lucas，自然被視為今季港超季中最佳引援之一。他指比起傑志時期，現時體重已減輕起碼7公斤，自己的心態與過往亦大有不同：「依家會更注意日常飲食，堅持去做尖，比起2016年，我覺得依家自己踢得更好，可能跑得仲快過當年。」Lucas現時已是兩位子女的爸爸，這位曾被視為「麻煩友」的巴西前鋒，也承認家庭責任讓自己變得更成熟：「我需要為子女做榜樣，為人處事方面都要做好啲。」

繼2016/17賽季之後再披「綠戰士」球衣，盧卡斯說能夠與「堅Sir」故劍重逢，一切都好像似曾相識：「2016年我第一次踢大埔之前喺南華踢得唔多，當時係『堅Sir』搵我過嚟，今次『堅Sir』再搵我幫手，情況幾乎一樣，作為外援我哋不嬲需要貢獻更多，但我感覺今次重返大埔，自己責任更大。」今季季中加盟的盧卡斯，好快就用入球成為「綠戰士」今季頭號射手，他認為球隊與自己有出色發揮，「堅Sir」功不可沒：「大埔今季預算唔多，我覺得可以搵到呢班咁好嘅球員，砌成一支好球隊，『堅Sir』係有好大功勞，話晒佢做呢行已經超過10年。」

出色表現亦令Lucas在季尾「香港足球明星選舉」的公眾票選中，獲得頗高票數，可見他的表現在球迷中已留下深刻印象，以及球迷的愛戴，對此他表示：「要攞獎唔容易，因為要同唔少球員競爭，我覺得自己喺呢半季嘅表現唔錯，大家都見到我嘅心態唔同咗，『堅Sir』亦好信任我，我仲未知今季之後會唔會留喺香港，但我希望自己可以再次入選最佳11人。」

【盧卡斯檔案】

出生日期：1990年5月6日（34歲）

身高：183cm

司職：前鋒

球衣號碼：11

曾效力球隊：南華、傑志、東方、檳城、斯里彭亨（只列部分）

現效力球隊：大埔