隨住英超煞科同高普離開，利物浦正式進入新時代，球會周一(20日)官方宣布，荷蘭主帥施洛將會喺6月1日成為新帥，雙方簽約3年。荷蘭傳媒爆料，重整防線係施洛首要任務，預計今夏至少簽2個守將，而佢喺飛燕諾嘅愛將基爾圖特亞，就有「大於50%」機會成為施洛首簽。

45歲嘅施洛接班高普早已係公開秘密，利物浦周一就官方確認，申請工作證後會喺下周六(6月1日)正式開工，值得留意係佢嘅職位係「教練」，並唔係高普或歷任領隊所用嘅「領隊」，意味佢嘅話事權將要同新任總監米高愛華士、獲特等人瓜分，而佢嘅主要職務會係球場上嘅管理。

施洛下周上任後，將會即刻同球會制定轉會計劃，由於祖爾麥迪比確定離隊，令原本已唔夠人嘅防線更加薄弱，據報今夏至少會簽2名守將，荷蘭權威媒體《電訊報》報道，可以踢右閘同中堅嘅飛燕諾新星基爾圖特亞，已成利物浦頭號獵物，而且有「大於50%」機會跟施洛過檔。

23歲嘅基爾圖特亞係荷蘭國腳，上月底爆出施洛將執教「紅軍」後，呢位守將即被影到入場睇利物浦比賽，而佢喺上場煞科戰後亦強烈暗示離隊：「我答唔到你今場係咪喺飛燕諾最後一戰，但我從來唔係為錢踢波，呢個唔係我拒絕續約嘅原因。」基爾圖特亞同飛燕諾只剩1年合約，消息指利物浦只要2,200萬鎊就可以簽人。