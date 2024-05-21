女拔Panasonic拍住上 顏昕：每個人都好重要！

拔萃女書院近年於學界籃壇冒起，去年打入8強寫下校史於精英賽改制後最佳成績後，今年更進一步，收穫精英賽季軍。上屆隊長顏昕認為，球隊經過多項大賽後，團隊精神更勝從前，期待在「Panasonic學界籃球邀請賽」與隊友再創佳績，向着「籃球場上，唯我拔萃」的目標進發。

女拔上屆小組賽就遇上協恩中學和滙基書院兩大勁敵，最終女拔以1分險勝滙基，另以15：21 不敵協恩，雖然無緣晉級，但亦為球迷留下深刻印象。今年女拔於各項大賽交出好表現，特別於精英賽勇奪季軍，再次刷新隊史最佳成績。

由於隊中不少球員要兼顧其他校隊訓練，顏昕感激隊友為籃球隊付出良多：「今年大家都盡量抽時間練波，一齊為籃球隊付出努力，令我最後一年學界有個美滿回憶。我們每個人都各有強項，搶籃板、速度快、頭腦冷靜，她們由其他運動獲得的經驗都能幫到球隊。我們不會依賴一個球員，反而每個人都好重要。」

女拔今屆與青中和漢華位於X組，新隊長康穎霖表示：「Panasonic賽我們要更快入局，齊上齊落，爭取入決賽，一起為隊中4個中六生搏盡。」

拔萃女書院

教練：黃嘉樂

球員：顏昕、文浩琳、盧靜瑤、張鎧恩、丘琦、王心言、康穎霖、徐穎怡、徐穎恩、楊旼忻、黃彥婷、劉玥昕、梁博熙、陳泳恩、馮芷晴、鍾詠心

本學年成績：精英賽季軍、九龍區D1 A Grade亞軍

Panasonic學界籃球邀請賽2024

日期：5月23日至26日（周四至周日)

場地：灣仔修頓場館

參賽球隊: (男子組)12隊、(女子組)12隊

上屆冠軍：英華書院、協恩中學