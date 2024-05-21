最佳新秀陣容出爐！雲班耶馬賀甘全票當選

NBA周二（21日）正式公布年度最佳新秀陣容，馬刺隊狀元兼年度最佳新秀得主雲班耶馬（Victor Wembanyama）、雷霆隊大前鋒賀甘（Chet Holmgren）兩人全票入選最佳新秀一隊，其餘3人包括勇士新星後衛波齊姆斯基（Brandin Podziemski）、黃蜂小前米勒（Brandon Miller）和熱火小前小謝美（Jaime Jaquez Jr.）。在季後賽有不俗表現的獨行俠大前鋒萊弗利二世（Dereck Lively II）和雷霆控衛華萊士（Cason Wallace）則入選二隊。

年僅20歲的法國球員雲班耶馬再度獲全部99張第一名選票當選最佳新秀陣容，正式稱霸NBA所有新秀年球員獎項。而曾與雲班耶馬競逐年度最佳新秀的賀甘亦同樣以全票入選。另外，米勒、小謝美和波齊姆斯基分別獲得97張、89張及64張第一名選票。

雲班耶馬和米勒是2023年NBA選秀的前兩順位球員，賀甘則是2022年的第2順位，他因脚傷缺席了整個2022-23年賽季，本賽季復出與2023年的選秀級別並列為新秀，並以全勤出戰常規賽，現成為雷霆隊不可或缺的球員之一。

另外，選秀順位較低的小謝美（第18順位）和波齊姆斯基（第19順位）成熟穩重的球技迎來突破性的賽季表現，成功奪下最佳新秀陣容席位。第3順位的軒達臣（Scoot Henderson）則僅獲1張第1名選票、總積分33分跌出榜外，勇士TJD（Trayce Jackson-Davis）總積分42分僅與入選二陣的積遜二世（GG Jackson II）相差1分，遺憾落選。

米勒在黃蜂以第2順位擊敗拓荒者新秀軒達臣，在備受爭議的選秀中大放異彩。他新秀年場均可得17.3分、4.3個籃板和2.9次助攻，場均6.7次三分球命中率37.3%。而小謝美和波齊姆斯基在老將雲集的球隊名單上各有貢獻，分別有場均11.9分和9.2分，常規賽首發分別有20次和28次。

萊弗利二世以26張第一名選票入選最佳新秀二陣，亦是唯一一個仍在繼續征戰季後賽的新秀球員。獨行俠隊在西岸準決賽中擊敗雷霆隊，他在該系列賽中發揮了關鍵作用，尤其是決出勝負的第六戰，他取得12分15個籃板和全隊最高的+26正負值。

NBA2023-24賽季最佳新秀一隊：

雲班耶馬（Victor Wembanyama），馬刺

賀甘（Chet Holmgren），雷霆

米勒（Brandon Miller），黃蜂

小謝美（Jaime Jaquez Jr.），熱火

波齊姆斯基（Brandin Podziemski），勇士

NBA2023-24賽季最佳新秀二隊：

萊弗利二世（Dereck Lively II），獨行俠

湯臣（Amen Thompson），火箭

佐治（Keyonte George），爵士

華萊士（Cason Wallace），雷霆

積遜二世（GG Jackson II），灰熊