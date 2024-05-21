鬥心強盛戰績攀升　北角協同突破靠互信　

北角協同中學在本學年精英賽勇奪季軍，創下隊史最佳成績，成為近年學界籃球賽場，不可忽視的一股新勢力，主力莫雅維（Mohammad-Awais）認為今年球隊陣容雖然有變動，但仍有信心球隊能夠進一步取得突破，並指關鍵在於相信隊友。

繼上屆精英賽殺入8強後，北角協同今年以港島區D3冠軍身分再闖精英賽，並一路高歌猛進，擊敗漢華中學勇奪季軍，Awais對球隊能夠取得進步感開心：「比上年進步咗，今年齊心協力打入4強，自己同隊友都滿意。」北角協同在4強一度與另一強敵拔萃男書院決賽鬥到難分難解，最終僅負對手，Awais表示希望在今次賽事與男拔再度碰頭。

Awais指出幾位主力內線球員離隊後，今年實力難免有所減弱，但他仍然保持樂觀，皆因他認為相信隊友，就是取勝的不二法則。上屆於Panasonic籃球邀請賽奪得季軍後，Awais也期望球隊再取得突破：「上年入局較慢，得分方面做得唔夠好，經過上年比賽，知道要注重節奏同入局都要快，防守想做好啲，我哋有些地方不及對手，惟有勤力啲，彌補嘅不足，希望可以突破上年入決賽。」

文：林卓臻

北角協同中學

教練：朱耀明

其餘球員：莫雅維、張立成、成維迪、辛譽燁、袁俊豪、周政言、岑家豪、黃頌文、黃浚、劉家瑜、劉子健、李柏恆、梁智堯、甄庭琛、陳紀霖、徐俊輝、李震楠、卞樂謙、榆澎譚

本學年成績：港島區D3冠軍、精英賽季軍

Panasonic學界籃球邀請賽2024

日期：5月23日至26日（周四至周日)

場地：灣仔修頓場館

參賽球隊: (男子組)12隊、(女子組)12隊

上屆冠軍：英華書院、協恩中學