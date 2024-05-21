祖高域「奇招」爭法網衞冕　全黑新球拍搶鏡

網壇年度第二個大滿貫的法國網球公開賽本周日(26日)正賽展開，而爭取衞冕的世界「一哥」祖高域以「奇招」備戰，令網壇圈內人士都大感意外。

今年表現不穩的祖高域，最近獲得外咭出戰本周上演的ATP 250級別日內瓦公開賽，舉動令人意外，這是他21年職業生涯首次到日內瓦比賽，而且是法網前一周進行，過去都是沒有資格參加羅馬大師賽的球員才會參加，再加上這個比賽獎金不高，相信祖高域不是因為金錢而出戰。

事實上，36歲的祖高域踏入2024年遇上錦標荒，新一季已過了近半年，他未曾奪得一項冠軍，甚至闖入決賽，最佳成績是澳網及蒙地卡羅大師賽躋身4強，相信這位「世一」想用不同方法求變，以打破這個關口。

祖高域將與好友英國的梅萊及世界排名第7的挪威名將魯特，在日內瓦網賽亮相，而上一次祖高域在法網前參加250級別賽事已是2021年，今次想用「什麼葫蘆買藥」，則有待分曉；此外，這位塞爾維亞球王在法網前亦宣布啟用全黑造型的新球拍「Speed Legend」，據稱這個新球拍結合多個祖高域喜歡的功能，並指將會用到這位擁有「24貫」天王職業生涯退役為止。