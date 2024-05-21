港超聯　抖夠叉足電！東方誓炒港會

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旺角大球場周三（22日）舉行1場「中銀人壽香港超級聯賽」補賽，東方主場迎戰港會。主隊近期走勢凌厲，更成功殺入「足總盃」決賽，經10日休息下，面對陣容不整的港會，勢力爭下再一城。（on.cc東網周三晚上8時按次收費直播）

東方去仗在「足總盃」4強淘汰傑志，各項賽事錄得11場不敗，馬希偉（Timmy）表示隊內目前氣氛不俗，強調接下來回到聯賽面對港會，球隊必定繼續全力以赴，爭取贏波：「唔會話贏咗傑志就夠，依家會專注番喺聯賽，今場可能我哋會掌握控球權，要小心對方防守反擊同高空波攻勢。」陣容方面，余在言和梁冠聰均要停賽。

除此之外，Timmy又不忘向對方受前早重傷的翼鋒莊文歷，致以深切慰問：「港會冇咗莊文歷一定有影響，覺得好可惜，始終傷患對球員係最不幸嘅事。佢之前都喺東方跟過操，希望可以快啲好番。」球季來到最後階段，Timmy續指滿意自己表現，但直言不會自滿和鬆懈，會繼續努力爭取入球。

港會方面，是役有多位主力缺陣，包括莊文歷及里奧養傷，峇夏比、福保羅及泰亞高則要停賽，中場大將溫俊（Emmet）呼籲隊友盡力一戰，為球迷送上1場精彩賽事：「今場無論咩賽果，都對我哋嘅排名冇太大影響，所以大家落到場唔好諗咁多，盡力踢好佢，令球迷睇場好波。」

Emmet又預計今場大部分時間受壓，希望隊友把握僅餘機會製造威脅：「少咗Dominic（莊文歷）喺前面，對反擊效率難免有啲影響，不過我信其他隊友有能力填補空缺，畀到威脅東方。」

【兩隊預計正選陣容】

東方

門將：1.葉鴻輝

後衞：2.賀爾 3.高素巴耶夫 5.鐘樂安 30.黃梓浩

中場：16.梁振邦 21.丹尼爾 8.巴拉克

前鋒：11.黃皓雋 7.巴科爾 23.馬希偉

港會

門將：85. 馬浩龍

後衞：6.李俊諺 4.劉學銘 5.菲杜化 23.白星馳

中場：19.簡嘉亨 16.溫俊 10.莊馬仕 2.周子謙 17.加斯特夫

前鋒： 47.文家永