【官宣】普捷天奴解約　38歲前曼聯助教成車路士新帥大熱

車路士正式宣布同領隊普捷天奴達成解約協議，呢位阿根廷名帥即時離任，結束短短1年車仔生涯。根據英國各大傳媒爆料，車路士會方希望聘請年輕主帥，早前率領葉士域治取得下季英超席位嘅38歲少帥基蘭麥堅拿成為接任大熱人選。

車路士上場英超煞科戰以2比1擊敗般尼茅夫，豪取聯賽5連勝，以第6位過終點，最起碼可以參加下屆歐協聯，但始終未能達到季前訂下嘅前4位，奪取歐聯入場券目標。英國《每日郵報》指普捷天奴近日同球會幾位高層會面後，雙方決定提早1年解約。

事後普捷天奴發表告別宣言：「感謝車路士班主及管理層畀機會我，我好驕傲可以成為球會歷史一部分，我好肯定車路士處於正軌，將來能夠喺英超及歐洲賽取得成功。」車路士官方發表聲明，感謝普捷天奴嘅貢獻，並歡迎佢日後隨時到訪球會。

以美國商人保利為首嘅財團2年前收購車路士後，已經第3度換帥，前2位領隊杜曹、樸達同樣因為成績欠佳被炒，52歲嘅普捷天奴上年夏天上「車」，僅執教1季亦難逃厄運。

據悉車路士將主力斟介年輕主帥，頭號目標係基蘭麥堅拿，佢曾經擔任曼聯助教，2021年12月執掌葉士域治帥印後，率領球隊由英甲升上英冠，今季再接再厲，協助葉士域治獲得英冠亞軍，下季升上英超比賽，人氣急升，繼白禮頓後，車仔都加入爭奪基蘭麥堅拿。

另外，率領李斯特城重返英超嘅44歲意大利籍領隊馬利斯卡，42歲史特加教練施巴斯坦漢尼斯，基羅納教練米高都係車仔新帥目標人選。