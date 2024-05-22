曼聯機會來了　魔迷力撐普捷天奴取代坦哈格

曼聯2年前換帥，在普捷天奴(左)及坦哈格(右)之間作出選擇，最終選了坦哈格。(Getty Images)

普捷天奴同車路士解約後，新去向備受關注，英國《太陽報》指曼聯可能趁機邀請呢位52歲阿根廷名帥加盟，取代坦哈格。事實上，紅魔鬼2年前換帥，曾經喺普捷天奴同坦哈格之間作出選擇，最終揀咗坦哈格，為現時困局種下禍根。「肥普」現時恢復自由身，曼聯有機會同佢再續未了緣。

曼聯今季聯賽僅排第8位，創下球會英超史上最低排名紀錄，早已盛傳坦哈格面臨被炒，新股東拉特克利夫亦拒絕公開支持佢。由於未有合適接任人選，所有會方遲遲未出手，隨住普捷天奴「落」車，情況出現變化。

「肥普」現時已成為最具說服力嘅曼聯新帥人選，尤其是2前年，佢已經非常接近成「魔」，當時深受曼聯球迷支持，時至今日，唔少魔迷仍然力撐佢執教，紛紛喺社交網呼籲拉特克利夫聘請普捷天奴領軍。

有人話：「曼聯管理層如果為球隊好，就應該請普捷天奴。」另外有人話：「我支持普捷天奴教曼聯。」、「曼聯係時候炒坦哈格，請普捷天奴。」其他人紛紛附和，認為如果曼聯換帥，普捷天奴屬於不二之選。

曼聯將於周六(25日)晚英足盃決賽對曼城，如果輸波，相信會進一步增加坦哈格被炒可能性，屆時普捷天奴或者真係會空降紅魔鬼帥位。