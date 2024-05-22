卻奧斯宣布歐國盃後掛靴　周末上演西甲告別戰

皇馬中場卻奧斯宣布將於今屆歐國盃結束後掛靴，意味周日(26日)凌晨西甲煞科戰主場對貝迪斯，將成為呢位34歲德國國腳球員生涯最後1場聯賽，預料會方屆時將為佢舉行隆重告別儀式。

卻奧斯今季為皇馬各項賽事上陣46場，仍然保持水準，但卻突然宣布將會結束17年職業球員生涯，令人大感意外，佢發表聲明話：「我喺2014年7月17日加盟皇馬，展開人生新篇章，呢1日改變我一生，10年之後，呢個篇章來到終結，永遠記得呢段成功日子，要感謝所有信任我嘅人，特別係皇馬球迷。我已決定踢完今屆歐國盃，就會掛靴，我對呢個決定感到驕傲，因為我一直嘅目標係高峰時期退下。」

卻奧斯出身於拜仁慕尼黑青訓系統，曾協助拜仁捧過3次德甲及1次歐聯冠軍等錦標，2014年夏天轉投皇馬後，取得更大成就，贏得4次西甲、4次歐聯、5次世冠盃等合共22項冠軍。

根據《Squawka》統計，卻奧斯近10季西甲傳球成率都達92%以上，近2季更加達到95%，西班牙《馬卡報》指皇馬教練安察洛堤曾經挽留卻奧斯踢多1季，但被佢拒絕。除咗周日(26日)凌晨西甲煞科戰之外，卻奧斯將於6月2日凌晨歐聯決賽為皇馬上陣對多蒙特。

卻奧斯3年前曾經宣布退出德國國家隊，今年2月決定重新為「日耳曼兵團」披甲，將出戰今屆歐國盃。