Panasonic學界籃球賽　趙聿修隊長：好好享受！

近年火速冒起的趙聿修紀念中學今年以元朗區冠軍之姿殺入前精英賽，最後12強止步。中六隊長潘敏聰期待與隊友在「Panasonic學界籃球邀請賽」拚盡全力，不留遺憾：「盡力一搏！有些隊員要考DSE，他們就盡力考試，不用考的就盡力練好，希望打到表現。」

趙聿修今年元朗區學界決賽擊敗青年會中學封王，潘敏聰力讚隊友齊心克服挑戰：「今年主要目標都放在元朗區學界決賽，上年決賽輸了，今年大家都想復仇，訓練時捉緊每一個細節。大家已盡力，已經做得好好。未能打進精英賽8強是有點失望，但沒辦法，接受自己的缺點。今年有好多挑戰，隊員之間背後問題要解決，但我們在比賽中已盡力，所以都沒有遺憾。」

今屆Panasonic賽將與北角協同中學和寶覺中學爭奪4強席位，這將是「阿聰」學界生涯最後一個比賽，他希望與隊友打出最佳表現，創造美好回憶：「我希望好好享受最後一個比賽，有種交棒的感覺，今次希望讓中四五師弟多打一點，吸收大賽經驗。」

趙聿修紀念中學

教練：劉志朗

球員：盧永恆、蔡海宏、鍾智杰、潘敏聰、曹雋謙、蘇錦俊、羅皓煒、袁俊軒、陳泓曦、劉峻熙、伍靖軒

本學年成績：元朗區學界冠軍、精英賽12強