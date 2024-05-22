吳安儀Q-School逆轉闖關　爭取重返男子職壇有好開始

香港「四眼Cue后」吳安儀爭取重返男子職壇的世巡賽(WST)有好開始，周二（21日）在Q-School力挫祖甸，成功闖關。

作為三屆女子世界冠軍的吳安儀，過去兩季獲外咭在WST爭逐，然而今季可惜未能透過女子世界排名或透過亞太區的Q-School取得職業賽席位，故今年決定捲土重來。安儀今仗在落後1比2的情況下力追，並在最後連贏三局，其中在第6局耗時43分鐘闖關，淘汰了祖甸（ Rodion Judin ）；而下仗將面對英格蘭球手麥賀蘭（Josh Mullholland）。

「祖甸是一位出色的球手，所以我知道自己必須要做得很好才能取勝，比賽初段我們都有點緊張，我很高興最終發揮出色並獲得勝利。」33歲的吳安儀續稱:「最近我的信心有點下降，但我仍在努力練習，我相信這就是期待，當你真是想贏比賽及想爭取好成績時，這可能會給你帶來壓力。」吳安儀賽後亦提到應屆女子世界冠軍中國的白雨露：「很高興看到白雨露贏得世界冠軍，她很年輕，而且是才華橫溢的球員，希望她在世巡賽上取得佳績，而我仍會繼續努力。」

至於蘇格蘭年輕新星保域（Jack Borwick）則以4比3力壓68歲的兩項計分賽盟主隆奧斯(Tony Knowles);而年僅15歲的威爾斯小將鮑維亦以4比3戰勝唐靈。