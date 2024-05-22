拿度為法網備戰　幾千球迷睇練波場面震撼

西班牙傳奇球星拿度，在今屆法網將會上演最後深戈，這位14屆盟主日前重踏羅蘭加洛斯紅土場進行首課練習，獲法國球迷熱烈歡迎，場面震撼。

擁有22項大滿貫冠軍的拿度在羅馬賽次圈出局後，專心備戰法網，他回到自己的拿度學院訓練幾天，再提早到巴黎適應，重點是這項紅土大滿貫在5盤3勝的比賽中要高度保持競爭力。「我認為自己每次參加比賽，都要交出100%，如果我交出100%都未足夠取勝，我會接受，但我不想知道無機會而踏上場上，即使僅有0.01%，我都會嘗試。」

拿度再次踏足主場練習時，過千球迷以熱烈掌聲歡迎，場面墟冚，大會更特別請來司儀宣布這位「泥地王」進場，盡顯這位前世界「一哥」的崇高地位；事實上，法網就是拿度職業生涯最美麗的後花園，14次晉決賽、14次捧盃，寫下難以打破的歷史成就。

下月3日將滿38歲的拿度，早已預告過今年很大機會退役，而法網也是他退役前最想出席的比賽之一，「我們必須享受他在球場上剩下的時間，對其進行評估，並意識到類似不太可能再次發生的事。」拿度的其中一位教練莫亞在馬德里賽期間曾說過:「他現在感受的腎上腺素....他不會再有這種感覺，他真的很享受。」他補充說:「過往他比賽時，我從來不走進球場，但今年我在球場上，因為我喜歡看到他踏入球場時從別人得到的愛，他是這項運動最偉大的球星之一，他即將退役，看到這一點真是太神奇了。」法網正賽將於本周日（26日）展開。