寶覺男籃捲土重來　盼證明都有能力奪冠

仲有一日「Panasonic學界籃球邀請賽」就開賽嘞！寶覺中學本學年以九龍區D1學界季軍之姿趕上精英賽尾班車，這支精英賽8強隊伍今屆強勢回歸「Panasonic學界籃球邀請賽」。隊長吳嘉樂直言今年球隊表現未如理想，期待在今次賽事捲土重來：「目標是冠軍，我們實力不比男拔、英華遜色，好想證明寶覺都有能力奪冠。」

由甲一射手梁民熊領軍的寶覺，今年奪得九龍區D1學界季軍，重返精英賽舞台，最終在8強以31:36不敵北角協同中學。隊長吳嘉樂表示球隊處於磨合階段，會汲取教訓：「我們在學界賽前一直為決賽準備，卻在4強輸給男拔，精英賽亦不敵北協，默契不夠他們好。可能我們前一年錯失精英賽資格，隊友大賽經驗不足。」

寶覺今屆賽事小組賽重遇北角協同中學，勢必再掀激戰，首次參賽的「嘉樂」難掩興奮地說：「平時看甲一就是在這裏，想不到自己也可以在修頓出戰，希望大家用盡全力，好好把握今次機會吧！」

寶覺中學

教練：梁民熊

球員：蘇運澤、秦心明、吳嘉樂、許瑋熙、張健朗、薛展文、呂奕希、戴耀謙、梁浩朗

本學年成績：九龍區學界季軍、精英賽8強

Panasonic學界籃球邀請賽2024

日期：5月23日至26日（周四至周日)

場地：灣仔修頓場館

參賽球隊: (男子組)12隊、(女子組)12隊

上屆冠軍：英華書院、協恩中學