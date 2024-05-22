許建德GT歐洲賽意大利站奪冠　車手榜居首

香港賽車手許建德（Jonathan）於2024年度GT世界挑戰賽歐洲賽（GT World Challenge Europe）意大利站首獲勝利，在本季第三站的Misano賽道上合共進行兩回合各1小時的爭逐；特別在次回合上，他與意大利藉隊友Eddie Cheever III由頭帶到尾的形勢下，奪得銅盃冠軍，成功在全場總數共34部GT3賽車中脫穎而出。

Jonathan與隊友合力駕駛93號Sky Tempesta Racing法拉利296 GT3戰車，先在排位賽中取得本站次回合的排頭位資格，繼而在正賽上以壓到性的表現封王；這位香港車手目前於GT世界挑戰賽歐洲賽銅盃綜合車手榜率先帶出。

許建德與隊友Eddie Cheever III於4月份在法國Paul Ricard賽道進行的第1站賽事中取得銅盃第4名，兩人來到意大利的Misano賽道時，都以登上積分榜榜首為目標。於首回合排位賽上，Eddie有些許失準，最終獲全場第15名。隨後這位意大利車手於本站首回合比賽上，起步後即表現強勢，他成功在開賽僅10分鐘就將名次提升至第4位，最終許建德和Eddie Cheever III合力在本站首回合取得第6名。

意大利站次回合賽事是今季首次夜間比賽。Jonathan在排位賽上有好表現，鎖定排頭位出賽，對在夜間開賽的次回合來說無疑是非常有利。這亦是Sky Tempesta Racing在本賽季中獲法拉利專家團隊AF Corse技術支援下所得的成果。車隊於次回合比賽中表現完美，許建德亦持續造出高水準的穩定圈速，他在領先的情況下將賽車交棒給隊友Eddie Cheever III後，93號的法拉利戰車仍然一放絕塵。最終他們以超過7秒的優勢率先衝過終點，獲得次回合的銅盃組別勝利。

Sky Tempesta Racing 與兩名車手在意大利站的優異表現，令他們在GT歐洲賽衝剌盃的銅盃積分榜上獲得22分暫時領先。在綜合耐力盃及衝剌盃得分的銅盃綜合積分榜上，他們亦分別在車手榜和車隊榜上以9分的優勢率先帶出。車隊期望能夠延續此奪冠氣勢到下一站的年度焦點比賽上，第100屆比利時斯帕24小時耐力賽（24 Hours of Spa），這項一年一度的大戰將在6月26至30日舉行。車隊目前正準備這場世上其中一項最具挑戰性的GT3耐力賽賽事。屆時這場GT歐洲賽賽事，將會於賽事官方網站進行直播。