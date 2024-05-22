希亞路：體力化決賽阿大誓破利華三冠夢

利華古遜今季還餘下兩場盃賽決賽，更有機會以不敗姿態成為三冠王，簡直令人難以置信。

今場歐霸決賽，我會留意利華古遜中場科利安華迪斯的演出。他的控球及傳球技巧高超，而且跟隊友互相走位後亦製造出很多空間出來。更重要的是，他成功擔當著10號球員的角色，為隊友製造入球機會，自己亦有能力取得入球。

另外，利華邊線側擊也相當具危險性。我預期一對翼衛：左路的阿歷斯基莫度及右路的謝利美費林邦將可產生威脅，他們二人都擁有很高的速度，加上能作出準繩的傳中球，所以絕對是該支新鮮出爐德甲冠軍的主要進攻武器。中路方面，格列沙加的拚搏及準確的傳球能力，亦成為了球隊今仗能否控制戰局的關鍵。

利華古遜對手阿特蘭大於8強首回合作客爆大冷以3:0大勝利物浦，故大家絕對不能看輕他們。我感到，他們也樂於在被人睇低一線的情況下作賽。

前線施卡馬卡的身體條件優勢，將會令利華古遜一眾守衛陷於苦戰，加上他在淘汰賽階段面對士砵亭、利物浦及馬賽時一共攻入5球，證明他是一位把握力十足的前鋒。

我預期，阿特蘭大會排出3-4-3陣式，邊線位置的盧卡文及基迪拿尼將會嘗試迫使利華古遜一對翼衞先要做好防務，令他們無瑕上前助攻。

至於中路方面，艾達臣荷西有可能成為阿特蘭大的核心人物。該名能於比賽時瞻前顧後的中場球員能夠帶領球隊上前進攻，今仗亦要負責看管科利安華迪斯。如果他能夠令對方無法踢出應有水準的話，該支意甲勁旅將有獲勝機會。

今場將會一場相當體力化的賽事，如果阿特蘭大可以踢出賽前部署，我認為他們有足夠質素爆冷擊敗利華古遜，最終捧走歐霸冠軍寶座。