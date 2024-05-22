歐霸盃決賽！阿特蘭大利華以和為貴

歐洲3大盃賽之一嘅歐霸盃，率先喺中立場愛爾蘭都柏林上演決賽，由阿特蘭大硬撼利華古遜。論今季表現，力衝「3冠王」嘅德甲冠軍利華古遜自然秤先啲，但意甲「神奇球隊」阿特蘭大亦有穩定發揮，加上終極一戰雙方踢法會傾向謹慎，避免功虧一簣。睇番近3屆歐霸盃決賽，法定時間全部打和，咁好路梗係值得追捧。（Now 643及613周四凌晨3時直播）

阿特蘭大以往歐洲賽成功經驗唔多，比較突出係打入1988年歐洲盃賽冠軍盃4強，以及2020年歐聯爆冷躋身8強，呢支「神奇球隊」今季終於有所突破，首次進身盃賽決賽。

由於距離隊史首個歐洲賽錦標只有一步之遙，球員難免比較緊張，特別係佢哋剛於早前意大利盃決賽，開賽4分鐘就告失守，最終0比1不敵祖雲達斯，痛失冠軍，吸取呢個教訓，今場自然打醒十二分精神，先做好防守，以免又試開壞個頭陷入劣勢。事實上，阿特蘭大防守唔曳，近4場歐霸盃僅失2球，絕對有力抵擋利華強攻。

利華古遜今季表現唔使多講，正向「3冠王」目標進發。佢哋喺4強淘汰另一意甲球隊羅馬，有助提升今場信心。不過留意番呢支德甲「藥廠」曾於2022年3月歐霸盃16強兩回合不敵阿特蘭大，決賽再遇上宿敵，踢法未必會好似平時咁進取。

加上利華近3場歐霸盃有兩場打和，能否喺法定時間擊敗對手，實屬疑問。翻查資料，近3屆歐霸盃決賽法定時間全部踢成1比1，最後要以互射12碼分勝負，隨時歷史重演。

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