港超聯　抖夠叉足電！東方誓炒港會

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旺角大球場周三（22日）晚上舉行1場「中銀人壽香港超級聯賽」，東方主場迎戰有多名主力缺陣的港會。東方派出鐘樂安及丹尼爾鎮守中路，巴拉克及梁振邦控制中場，支援巴科爾和于楊攻堅，久休復出的洛迪古斯先列後備；至於深受傷停困擾的港會，僅得邁亞、村越俊宏及簡嘉亨3位球員在後備席待命，白星馳聯同周子謙扼守左路，劉學銘推上一格任防中，加斯特夫客串中鋒。

東方正選：

1 葉鴻輝 ［GK］

2 賀爾

5 鐘樂安

7 巴科爾

8 巴拉克

11 黃皓雋

16 梁振邦［C］

19 于楊

21 丹尼爾

23 馬希偉

30 黃梓浩

港會正選：

85 馬浩龍 ［GK］

2 周子謙

3 費利皮爾

4 劉學銘

5 菲杜化 ［C］

10 莊馬仕

16 溫俊

17 加斯特夫

20 小池晃廣

23 白星馳

24 斯特芬

東方後備：

26 廖富源 [GK]

6 郭崇毅

9 洛迪古斯

15 黃浩然

17 柳志成

27 馬高斯

28 蕭政

33 高銘浩

42 楊棟棋

44 柏拔

77 李俊霆

88 張文浩

港會後備：

88 邁亞 ［GK］

12 村越俊宏

19 簡嘉亨

旺角大球場周三（22日）舉行1場「中銀人壽香港超級聯賽」補賽，東方主場迎戰港會。主隊近期走勢凌厲，更成功殺入「足總盃」決賽，經10日休息下，面對陣容不整的港會，勢力爭下再一城。（on.cc東網周三晚上8時按次收費直播）

東方去仗在「足總盃」4強淘汰傑志，各項賽事錄得11場不敗，馬希偉（Timmy）表示隊內目前氣氛不俗，強調接下來回到聯賽面對港會，球隊必定繼續全力以赴，爭取贏波：「唔會話贏咗傑志就夠，依家會專注番喺聯賽，今場可能我哋會掌握控球權，要小心對方防守反擊同高空波攻勢。」陣容方面，余在言和梁冠聰均要停賽。

除此之外，Timmy又不忘向對方受前早重傷的翼鋒莊文歷，致以深切慰問：「港會冇咗莊文歷一定有影響，覺得好可惜，始終傷患對球員係最不幸嘅事。佢之前都喺東方跟過操，希望可以快啲好番。」球季來到最後階段，Timmy續指滿意自己表現，但直言不會自滿和鬆懈，會繼續努力爭取入球。

港會方面，是役有多位主力缺陣，包括莊文歷及里奧養傷，峇夏比、福保羅及泰亞高則要停賽，中場大將溫俊（Emmet）呼籲隊友盡力一戰，為球迷送上1場精彩賽事：「今場無論咩賽果，都對我哋嘅排名冇太大影響，所以大家落到場唔好諗咁多，盡力踢好佢，令球迷睇場好波。」

Emmet又預計今場大部分時間受壓，希望隊友把握僅餘機會製造威脅：「少咗Dominic（莊文歷）喺前面，對反擊效率難免有啲影響，不過我信其他隊友有能力填補空缺，畀到威脅東方。」