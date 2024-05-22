沙維同老闆即將攤牌 費歷克隨時教巴塞

費歷克(左)成為巴塞隆拿新帥人選。(Getty Images)

巴塞隆拿教練沙維早前接受訪問時，直指球會財政欠佳，影響佢組軍，據悉呢番言論激嬲會長拉波塔，根據「轉會權威」記者羅曼諾(Fabrizio Romano)爆料，兩人將於短期內會面，如果無法和解，沙維可能離隊，德國名帥費歷克、巴塞B隊馬基斯成為新帥候選人物。

沙維曾於今年1月公布今夏離隊，由於球隊成績改善，佢上月改變主意，決定留任，雖然近期發生「激嬲老闆」事件，但呢位44歲西班牙少帥仍然希望下季繼續執教巴塞隆拿。不過，盛傳會長拉波塔已對沙維存有芥蒂，準備同佢面對面討論球隊未來發展，了解雙方是否方向一致，尤其是增兵方面，沙維是否接受會方嘅「緊縮政策」。

沙維早前指巴塞難以同最佳球隊競爭，特別係財政方面，以往巴塞嘅教練可以簽入想要嘅球員，但現時情況完全唔同。

巴塞會方已有兩手準備，如果沙維走人，將會聘請前拜仁慕尼黑教練費歷克領軍，或者提升巴塞B隊教練馬基斯上一隊。德國《圖片報》曾經爆料，指費歷克好有興趣擔任巴塞隆拿教練，甚至已經學緊西班牙文，做好準備工作。