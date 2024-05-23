Panasonic學界籃球邀請賽Tip off　24路籃兒展開逐夢之旅

本屆「Panasonic學界籃球邀請賽」今日（23日）起一連4日舉行，24支學界勁旅將於本地籃球聖地灣仔修頓場館爭逐榮耀。上屆冠軍英華書院和協恩中學將於男子Ａ組及女子Ｗ組強勢出擊，今屆賽事睇頭十足，今日一於為你盤點10大話題！

協恩首日登場鬥滙基英華

位於女子Ｗ組的協恩中學，今屆賽事以全新陣容力爭第10冠。這支學界無敵之師，分組賽先鬥精英賽8強球隊滙基書院（大坑東）和英華女學校。上屆協恩小組對女拔險勝6分晉級4強，今屆能否迅速入局順利闖關，成為首日焦點。

男拔遇聖若瑟漢華爭出線

拔萃男書院、聖若瑟書院和漢華中學同處男子「死亡D組」，男拔以精英賽亞軍之姿捲土重來，眾將明言以冠軍做目標。不過球隊想出線4強，先要問過港島區冠、亞軍聖若瑟和漢華，兩隊實力不容忽視，激戰可期。

學界最強射手爭做三分王

今屆賽事設「三分王」、「得分王」和「最有價值球員」3個個人獎項，英華核心吳委峻上屆包攬3獎，惟今屆在精英賽決賽三分球8射5中的隊友蔡浩東，以及勇奪精英賽「三分王」的寶覺射手許瑋熙，同樣是「三分王」熱門，絕對有得鬥。

兩大MVP坐鎮英華衝4連霸

上屆MVP得主吳委峻，今屆以隊長身份領軍英華，聯同精英賽MVP蔡浩東、香港東方青訓成員鍾子豪等，吸收多項大賽經驗後，相信球隊已進化成「更強版本」。英華能否如願再度登上學界之巔，達致賽事4連霸，球迷拭目以待。

學界復仇者聯盟誓爭口氣

寶覺中學今年重返精英賽，於8強僅以5分之差不敵北角協同中學，兩隊今屆Panasonic賽同處男子B組，寶覺誓要報一箭之仇。女子組則有青中加入「復仇者聯盟」，於女子X組重遇精英賽8強對手拔萃女書院，誓要爭口氣。

名人明星表演賽大騷哥利

每年Panasonic舞台都安排名人明星表演賽，今年大會邀請多位藝人包括羅天宇、周志康及劉穎鏇等，聯同籃總嘉賓及贊助商代表，以及前Panasonic得獎球員葉偉恆、陳仲儒、蔡清及鄭澤等好手切磋。

觀眾射籃遊戲獎品夠豐富

為與眾同樂及加強比賽氣氛，大會於周六比賽日期間，特設現場觀眾射籃遊戲，入場球迷均有機會參與，在指定時間內表現最佳的球迷，即有機會獲得adidas籃球鞋一對，獎品豐富。

贊助商嘉許球隊滿載而歸

冠名贊助商信興集團為嘉許一眾表現出色的球隊，將送出豐富電器予得獎球隊，MVP可獲名貴nanoe護髮風筒、冠軍隊獲充電式水牙線、其他獎品包括電鬚刨、手提式蒸氣掛熨機、座枱燈等，總值超過8萬元。

刺激賽制各勁旅入局要快

賽事由初賽至4強採用上、下半場各10分鐘賽制，賽和則以黃金入球定勝負，比賽節奏特別明快，刺激感十足，每個球權爭奪都非常關鍵。球員普遍認為入局快慢將成重要一環，因為萬一落後，心理壓力勢必加重，所以一落場就要「極速撻着」。

譚偉洋何振然專業級評述

經過首3日激戰後，決賽日定於周日（26日）上演，當日on.cc東網將直播賽事，並邀請前甲一星將譚偉洋及何振然評述賽事，讓更多球迷感受學界大賽熾熱氣氛。

文：余樂詩