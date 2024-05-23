阿特蘭大贏歐霸冠軍　破利華古遜不敗神話

周四(23日)凌晨歐霸盃決賽，意甲嘅阿特蘭大再現神奇球隊本色，憑盧卡文個人大演帽子戲法，3比0擊破德甲冠軍利華古遜今季不敗金身，更重要係打破61年錦標荒，兼拎到球會創會超過100年首個歐洲賽冠軍，表現贏盡掌聲。

今季51場不敗嘅利華賽前備受睇好，不過阿特蘭大更勝一籌，12分鐘由盧卡文入楔先開紀錄。阿特蘭大嘅壓逼令利華難以組織，26分鐘一次前場反搶，盧卡文變速推過格列沙加，禁區頂妙射遠柱入網。換邊後阿特蘭大用穩守突擊，75分鐘再由盧卡文完成「帽子戲法」，大勝3比0捧盃。

阿特蘭大今屆歐霸分組賽首名出線，淘汰賽先後踢走士砵亭、利物浦同馬賽，佢哋對上一次捧盃已經係1963年嘅意盃，等足61年先至再嘗冠軍滋味，而且今次係阿特蘭大創會116年以來，第1個歐洲賽事錦標，寫下歷史輝煌一頁。

阿特蘭大教練加斯柏連尼賽後表示：「我相信我哋已被寫入史冊，我哋捧盃嘅過程非常精彩，士砵亭係葡萄牙冠軍，贏利物浦嗰陣佢哋係英超榜首，利華古遜更加橫掃德甲，好多謝我嘅球員交出神奇表現，阿特蘭大好值得拎呢個冠軍。」