英超卒仔變鋒霸　盧卡文「戴帽」創歷史

阿特蘭大勇奪歐霸盃冠軍，喺決賽連中三元嘅盧卡文創造歷史，佢嘅成長故事亦非常「童話」，由出道被視為英格蘭明日之星，到淪為英超「卒仔」兼變人球，依家轉踢尼日利亞再兌變成歐霸之王。26歲嘅盧卡文賽後對呢個遲來嘅榮譽表示：「遲嚟好過冇嚟！」

出任翼鋒嘅盧卡文今季意甲有9入球同6助攻，歐霸盃亦有5球進帳，今場係佢職業生涯首次「戴帽」，估唔到第1次就揀歐霸決賽做舞台，佢亦成為意甲史上第2個喺歐洲賽決賽連中三元球員，亦係首個非洲球員做到呢個成就。

盧卡文喺英冠查爾頓出身，2017年協助英格蘭贏得世青盃冠軍，被譽為「三獅」明日之星，但佢之後愈踢愈沉，喺愛華頓、富咸等英超球會都冇發展。2022年盧卡文轉投阿特蘭大，同年亦接納尼日利亞國家隊徵召，年初為「超霸鷹」殺入非國盃決賽，演出同樣出色。

阿特蘭大教練加斯柏連尼賽後話：「佢喺英超嗰陣唔係好勁，我將佢嘅位置調整到更加攻擊型，冇人估到佢有咁大進步，今場佢用3個入球改寫歷史。」盧卡文賽後亦表示：「我一直對自己能力好有信心，近2年我去到一個新水平，或者呢個時刻應該更早出現，但依家總算嚟到，我唔會滿足，之後只會想得到更多。」