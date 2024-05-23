4月份「最佳撲救」：標準流浪奧利斯

標準流浪陣中1米98的烏克蘭門將奧利斯（Aleks），憑4月28日在「中銀人壽香港超級聯賽」作客均業北區一場，飛身撲出羅曉聰的遠射，成功當選【聚大金鳳特約】4月份「最佳撲救」，亦是今季首位流浪門將獲得這個獎項。

奧利斯在聯賽對均業北區被委以重任，最終整場表現出色，更成功撲出對方中場羅曉聰一記勁射，助流浪力保不失，兼以1球勝出這場前6關鍵戰，難怪Aleks獲獎時亦顯得十分開心：「贏到依個獎絕對係龍門嘅榮幸，但更重要係幫球隊全取3分。老實講個波完全喺我控制範圍之內，當刻我見到對方起腳同個波嘅軌跡，對龍門嚟講唔算難救。」

季中重返流浪的Aleks，僅曾4次上陣，但每次落場皆能交出水準，他笑言這就是外籍門將在香港的命運，自己已經習慣：「無錯要維持狀態絕對唔易，但我對上7年都唔係踢好多比賽，喺依方面好有經驗。所以我知要點樣喺訓練中裝備好自己，然後當有機會就要盡情綻放光芒。」Aleks又透露已在今年3月初遞交入籍申請，目前正在耐心等待，希望可以趕及在下季成為本地球員。

【聚大金鳳特約】：每月最佳撲救

8月．伍瑋謙（冠忠南區）

9月．雲天樂（香港U23）

10月．麥梓軒（晉峰）

11月．李溢晉（深水埗）

12月．雲天樂（香港U23）

1月．錢兆琛（大埔）

2月．石皓心（傑志）

3月．林駿杰（均業北區）

4月 · 奧利斯（標準流浪）