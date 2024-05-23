4月份「最佳金球」：標準流浪陳耀祖

標準流浪U22球員陳耀祖，憑4月10日「賽馬會菁英盃」4強鬥冠忠南區一場，在補時階段左腳燙射破網，成功當選【聚大金鳳特約】4月份「最佳金球」，亦繼其隊友伊巴謙、劉智樂，成為第3位榮獲每月最佳金球的流浪球員。

年僅18歲的陳耀祖，在「賽馬會菁英盃」4強對冠忠南區後備入替，最終在補時階段把握一次反擊機會，禁區外起左腳燙射，門將伍瑋謙撲到照入，助球隊贏2比0，歷史性闖入這項盃賽決賽。不過「阿祖」受訪時，仍對獲獎感到難以置信：「恩查嗰球可能仲靚過我，但依球係我今季唯一入球，所以好開心贏到，多謝球迷投票，係對我嘅一種肯定。」

對於完成第2季征戰超聯，「阿祖」卻指不滿意個人表現，盼望下季可以有進步，讓球迷看到自己更好的一面：「季初可能腳傷，發揮得唔好，之後上陣次數少咗，令狀態、信心同上季差好遠。同埋我覺得落到場交波、射波決定，仲有身體對抗性都要再加強。」

【聚大金鳳特約】：每月最佳金球

8月．劉智樂（標準流浪）

9月．查理史葛（傑志）

10月．陳傲軒(冠忠南區)

11月．里奧（港會）

12月．伊巴謙（標準流浪）

1月．林樂勤（均業北區）

2月．趙聡悟（冠忠南區）

3月．林樂賢（晉峰）

4月．陳耀祖（標準流浪）