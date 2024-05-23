好事近！高柏尼答應執教　拜仁請佢有4大原因

德國同英國傳媒報道，般尼領隊高柏尼已同意拜仁慕尼黑聘約，今個星期內將正式成為德甲班霸主帥。高柏尼今季執教般尼喺英超降班，突然轉去教歐洲頂級豪門，令唔少球迷震驚，德國《圖片報》就列出4大原因，令高柏尼得到拜仁垂青。

拜仁請新教練連環碰壁後，同高柏尼斟介一拍即合，轉會權威Fabrizio Romano透露：「高柏尼第1次收到拜仁斟介，已經即刻答應，拜仁依家同般尼傾緊賠償金，隨時都可以落實。」雖然高柏尼同般尼合約去到2028年，不過英國傳媒指般尼唔會阻佢發展，放人冇太大問題。

38歲嘅高柏尼已有5年執教經驗，頭3季喺安德列治未有任何冠軍，上季首次教般尼即喺英冠升班，但今季又降班收場。德國《圖片報》指高柏尼有4大原因獲拜仁垂青，首先佢曾喺曼城跟哥迪奧拿踢過3年，足球哲學亦師承哥帥，拜仁希望佢可以重現哥迪奧拿13至16年教拜仁嘅輝煌。

第二係高柏尼擅長提拔年輕球員，對志切年輕化嘅拜仁係非常合適；第三係高柏尼識講流利德文，佢同大部份比利時人一樣有唔錯嘅德文水平，而且亦曾經喺德國踢過波，適應問題唔大；最後係高柏尼形象良好，唔似依家教練杜曹畀人傲慢同挑剔嘅感覺。