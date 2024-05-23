NBA公布最佳陣容　SGA入選一陣

NBA周四（24日）公布本季最佳陣容，其中今季表現突出，助雷霆以西岸第1完成常規賽的「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）夥拍祖傑及當錫等人，獲選入一陣，至於在季後賽大獲好評的木狼後衞安東尼艾華士，則被選入二陣。

SGA本季表現出眾，場均可取得30.1分6.2個助攻及5.5個籃板，助擁有多名年輕球員的雷霆在常規賽成為西岸第1，令不少球迷感到驚喜，亦成為最有價值球員最後3強，因此這位年輕球員入選NBA最佳一陣，可謂實至名歸，最佳一陣另外4人分別為當錫、塔頓、安迪杜甘普及MVP祖傑。

至於在季役賽開戰以來，獲得大量球迷讚賞，帶領木狼先後淘汰太陽及金塊，晉級西岸決賽的安東尼艾華士，則聯同杜蘭特、李安納、謝倫賓遜和東東尼戴維斯，入選二陣。

將於年尾踏入40歲的「大帝」勒邦占士，本季繼續有好表現，場均仍然取得30.1分8.3個助攻及7.3個籃板的全能數據，最終成功夥拍史提芬局里、卜克、哈利伯頓及帝王中鋒沙邦尼斯，組成最佳三陣。