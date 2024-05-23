港會7人賽　標準流浪伊巴謙、大埔卡朗領軍出戰　

今屆港會7人足球賽在5月24至26日假香港足球會足球場上演，周四（23日）率先舉行賽前記者會，其中有份出戰男子組主賽的3支港超球隊大埔、標準流浪和港會，連同港隊U23亦有派代表出席。

是日賽前記招，被分入D組與紐卡素、李斯特城和新加坡木球會一組的大埔，由前鋒卡朗兼以隊長身份領軍，惟由於這個周末大埔需要兼顧港超賽事，陣容稍後再公布。而與白禮頓、橫濱水手同處B組的標準流浪，則派首席射手伊巴謙出席，由於球隊煞科日輪空，其餘主力包括神田夢實、林遼太、林衍廷，以及宣布季後退役的盧均宜亦會參賽。

至於與富咸、格拉斯哥流浪同屬C組的港超球隊港會和港隊U23，前者派出後衞村越俊宏，後者則由翼鋒馬斐與傳媒見面。值得一提，港隊U23早前公布10人名單，馬斐、石皓心、曾俊軒在內的港超球員皆在陣中。

除此之外，屬於A組的衞冕冠軍阿士東維拉，今屆再次強陣出擊，包括去年賽事的最佳球員 Omari Kellyman。年僅19歲的門將兼隊長James Wright參與記招時，亦顯得信心十足：「看看我們的隊伍，我們有很多實力很強的球員，大家非常有爭勝心。你不會坐12個半小時的飛機來玩玩，球隊是來贏奬盃的，我們不會接受其他結果。」

港會七人賽男子組主賽抽籤形勢：

A組：阿士東維拉、韋斯咸、友誼聯賽選手隊、港會

B組：橫濱水手、白禮頓、標準流浪、新加坡足球會

C組：富咸、格拉斯哥流浪、港隊U23、港會

D組：李斯特城、紐卡素、大埔、新加坡木球會