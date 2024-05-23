港超聯　深水埗去向未明　陳浩然：望吸引贊助商

港超聯球會深水埗周四（23日）集合一眾職球員，參觀位於當區的主教山配水庫，在迎接「足總盃」決賽前讓球員鬆一鬆，主教練陳浩然盼望球隊成績能夠吸引更多贊助商作投資，令球隊繼續征戰港超。

深水埗現正全力備戰接下來的港超煞科日及「足總盃」決賽，為了讓球員在連場大戰前凝聚士氣，特意安排職球員參觀主教山配水庫，總監高俊基及主教練陳浩然亦有出席，其後所有深水埗球員在配水庫拍大合照，為活動收尾。

主教練陳浩然盼這個活動，能宣傳深水埗區文化之餘，又可以讓球員舒緩壓力：「依家球隊上下一心，全力備戰『足總盃』決賽，但驚佢哋日日掛住練波會太枯燥，所以想畀大家出嚟開心吓，又可以增進士氣。」他續道：「其實我哋間中都會搞呢啲活動，練波以外都多啲見面，隊友之間感情自然好。」

談到球隊來季會否續戰港超，「陳Sir」呼籲球員先專心備戰「足總盃」決賽，指球隊戰績已有明顯進步，盼可以藉此吸引更多贊助商向球隊作投資，使球隊留在港超：「我作為主教練，唯一可以做嘅就係幫大家踢掂嚟緊場決賽，其他嘢唔輪到我控制，但都希望其他贊助商，睇完球隊呢半季嘅表現後，覺得深水埗係值得投資嘅隊伍。」