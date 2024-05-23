歐洲聯賽主帥大執位　少壯派教頭開創新時代

今季歐洲4大聯賽將陸續煞科，掀起一場主帥改朝換代風潮，強如「金牌領隊」高普亦只能黯然離開利物浦。不過，江山自有才人出，一班「80後」少壯派教練崛起，領軍踢出佳績，並準備登入豪門，創造球壇新時代。

●沙比阿朗素領利華破壟斷大把前途

2022年10月，沙比阿朗素首次以主帥身份出道，執教排德甲尾2嘅老牌球會利華古遜；短短1年半光景，利華古遜唔單止打破拜仁慕尼黑壟斷、贏得球會史上首個德甲冠軍，仲要成為德甲史上首支全季不敗球隊，除咗神奇，就係神奇！

沙比阿朗素喺球員時代，曾跟過賓尼迪斯、摩連奴、安察洛堤、哥迪奧拿等名帥踢波，早已孕育出極高嘅戰術思維，今季喺利華古遜無論攻守轉換、前場壓迫、翼衞內切等戰術都多變而有效，更出色嘅係佢為球隊注入團隊意識同高昂戰意，多次喺絕境之下由輸變和、由和變贏，成就不敗神話。

盛傳利物浦、拜仁慕尼黑等豪門都想招攬沙比阿朗素加盟，不過呢位教練新貴就選擇循序漸進，宣布下季繼續執教利華古遜，貫徹佢自己同球隊定下嘅發展計劃。以沙比阿朗素嘅能力，進入豪門登上高峰只係時間問題。

●莫達集百家之長扶起博洛

博洛尼亞今季異軍突起，爆冷獲得下屆歐聯入場券，教練莫達居功厥偉，呢位41歲巴西裔嘅前意大利國腳，球員時代效力過巴塞隆拿、國際米蘭、巴黎聖日耳門（PSG），捧過多項冠軍，佢集百家之長，建立一套攻守兼備嘅高效率戰術，令博洛尼亞有能力同各大勁旅抗衡。

莫達教波資歷唔算耐，6年前仲教緊PSG青年軍，當時佢發表「272奇陣」，認為門將應該上前參與組織攻勢，成為網民熱話。雖然莫達之後執教熱拿亞、史柏斯亞、博洛尼亞，並冇排出呢個奇陣，但仍然強調中場壓迫及進攻踢法。

博洛尼亞上季經過莫達改造後，今季進入收成期，一直保持穩定發揮，輸波場數甚至少過第2位AC米蘭，最終相隔59年後，再次可以參加歐聯。莫達立即飛上枝頭變鳳凰，盛傳祖雲達斯、曼聯、巴塞隆拿都有意邀請佢執教，當中以加盟「老婦人」機會最大，甚至已準備簽約3年。

●迪羅斯羅馬忠臣感染力勁

講到羅馬，大家一定會諗起王子托迪，其實迪羅斯同托迪一樣係道地羅馬人，亦差少少成為「One Club Man」，由青年軍踢到上一隊，只係球員生涯最後一年去到阿根廷搵食，不過半年左右就唔踢。

呢名2006年世盃意大利冠軍功臣，喺今年1月摩連奴被炒後，羅馬向佢招手，迪羅斯諗都無諗就立即答應。外間曾經估計，搵迪羅斯只係管理層緩衝之計，希望可以藉名宿嘅威望穩住更衣室，有乜事就半季之後唔續約。點知就係迪羅斯對球會嘅愛，事事親力親為，以球會大局着數，咁樣感染咗球員，並且激發咗佢哋進攻力。

羅馬由摩連奴嘅352防反陣式，變成迪羅斯嘅343陣式，侵略性大增，未計最後一輪聯賽，迪羅斯上任25場只係輸過5場，新陣式將盧卡古同保羅戴巴拿同時解放，兩者同樣喺聯賽入13球，係羅馬自2016/17球季以嚟，首次有兩個前鋒同時取得雙位數入球。羅馬喺上個月已經提早宣布同迪羅斯續約，相信大有機會打開羅馬一個新時代。

●魯賓艾摩廉「寸王」都話掂

39歲嘅魯賓艾摩廉繼20至21球季後，再率領士砵亭奪得今季葡超冠軍，成為史上最年輕兩奪葡超主帥，領軍能力一再獲得肯定，就連「寸王」摩連奴都認證，艾摩廉教邊隊都掂。

重奪葡超衝擊雙冠

魯賓艾摩廉球員時代司職中場，同C朗共同征戰2010及2014兩屆世盃決賽周，2018年展開教練生涯，2019年喺布拉加展露才華，2020年4月接掌士砵亭教鞭，並強勢崛起，2020至21年協助士砵亭重奪失落19年嘅葡超冠軍，嚟到今季再贏1次，兼打入葡萄牙盃決賽，稍後對波圖爭冠做雙料冠軍。

早在2018年，魯賓艾摩廉在一個教練課程中，曾在摩連奴麾下做過實習生，盡得「寸王」戰術知識同溝通技巧真傳，因此佢又被稱為「新摩連奴」，不過佢強調摩連奴獨一無二，並視對方為榜樣。

●麥堅拿帶葉士域治殺上英超

基蘭麥堅拿因傷於22歲已掛靴，但未有放棄足球夢，希望用教練身份延續夢想，佢先後做過熱刺U18及曼聯U18領隊，曾經做過摩連奴、蘇斯克查同蘭歷克等助手，喺一眾名帥身上偷師。

2021年12月，當時曼聯內部立立亂，適逢葉士域治向佢招手，就決定出去闖一闖，中途接手協助葉士域治喺英甲護級成功，並且逐漸將其崇尚進攻嘅風格植入球隊，翌季46場聯賽狂轟101球，令葉軍獲英甲亞軍兼升班。雖然葉士域治全隊身價只列英冠中游，但依然大無畏繼續狂攻，今季46場聯賽共入92粒，率領呢支老牌球隊取得亞軍，事隔22年重返英超，呢位少帥執教兩年半，就用蔗渣價錢踢出燒鵝味道，帶領球隊連升兩級，唔講得笑。

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●高普紅軍功臣耗盡能量

高普絕對係利物浦復興嘅最大功臣，紅軍經歷1970至1990年巔峰期後，一蹶不振，失去昔日霸主地位。幸好高普於2015年中途上任，灌輸充滿激情嘅逼搶打法，以及獨具慧眼嘅買人，一步一步協助紅軍重上正軌，9年間奪得8項大大小小錦標，包括重奪失落30載嘅頂級聯賽冠軍，高普居功至偉。

與富豪球隊曼城、車路士唔同，利物浦畢竟資源有限，高普已經盡做，往往靠佢「超能力」激發球員戰鬥力，可惜長此下去確係唔夠，上季跌出前4已經響起警號。冇人會懷疑高普對紅軍嘅愛，但正如佢喺1月宣布季尾離任時所講：「我已經耗盡能量。」

事實上，喺「冇晒電」嘅高普帶領下，利物浦亦一度有機會衝擊4冠，可惜最終只獲英聯盃，季尾接連失利，反映出紅軍實力同板櫈深度不足，高普縱有三頭六臂都冇計，呢位傳奇教頭離開亦無可避免。

●莫耶斯堅持防反悶親錘仔幫

莫耶斯執教過愛華頓、曼聯、皇家蘇斯達及新特蘭，似乎整體執教生涯都可以用「悲情」嚟形容，不過莫斯耶與韋斯咸，卻有特別的化學作用。

於2017年首度執教「錘仔幫」，莫耶斯當年成功領軍護級，2019年12月再次走馬上任，佢竟然可帶領青春班球員，歷史性首次3季出戰歐洲賽，前季殺入歐霸盃4強，去年更於歐協聯決賽險勝費倫天拿奪冠，取得球會43年嚟首個重要錦標，理應被捧上神枱。

可惜韋斯咸球迷卻被寵壞，要成績又要好睇，今季成績稍為倒退，則歸咎莫耶斯戰術消極沉悶，於傳控成為世界潮流，「莫天才」則繼續踢防反，將控球權給予對手，再等反擊機會。可惜時代唔等人，「錘仔幫」未完季已經提早宣布莫帥約滿後離隊，莫耶斯其後聲明內一句說話，其實正無聲抗議現實嘅殘酷：「我喺球隊度過輝煌嘅4年半，球會嘅地位比我2019年回歸時更強大。」

●阿里基得罪高層遭祖記革扯

5次意甲冠軍、5次意盃冠軍、2次殺入歐聯決賽，阿里基喺祖雲達斯嘅輝煌履歷，就算唔被擺上神壇供奉，都足以立個銅像畀球迷致敬，可惜呢位56歲意大利傳奇教練，今季喺祖記就落得被革扯嘅悲慘下場。

阿里基喺2014年接掌祖記帥印，拎住保方、基亞連尼、邦路斯、保羅普巴、保羅戴巴拿等球星開創新紀元，執教5季都拎到聯賽冠軍。但當佢3年前回歸救亡，個世界已經唔同晒，頭2季只排第4位同第7位，今季被炒前亦排喺第4位，保守戰術已被拿玻里、國際米蘭等進攻潮流取代，成績令球迷失望。

祖記早喺季中已經醞釀易帥，阿里基同高層關係亦告破裂，最諷刺嘅係，當阿里基月中帶領球隊贏得意盃冠軍後，就因為羞辱總監，同埋恐嚇報章高層嘅指控，未捱到球季完結就被炒魷，一代教頭搞到萬箭穿心離開，令人黯然。

●杜曹「硬頸之鬼」搞唔掂拜仁

杜曹嘅執教履歷好耀眼，接掌過巴黎聖日耳門、車路士及拜仁慕尼黑3大豪門，贏得多項重要錦標，但無一例外地，都係同高層球員吵大鑊被炒，歐洲主流普遍認為，杜曹教波係勁，但交際零蛋。

杜曹厲害之處，係識得運用手上兵力去贏波，但講到交際同做人，杜曹就超硬頸，經常激嬲班主、同事、球員，講嘢口沒遮攔，得罪人多稱呼人少，多蒙特時代已被形容為「高普嘅相反」，喺PSG年代竟然照直講尼馬、麥巴比「難服侍」，車路士時期就得罪新老細保利，近兩季教拜仁更加搞到雞飛狗跳，上至漢尼斯，下至甘美治都唔妥佢，呢個「硬頸之鬼」，邊個頂得佢住呀？

●沙利性格大師被拉素兵逼走

沙利可以話係近年最成功意大利名帥之一，執教拿玻里時期，令球隊進身爭標行列，轉投車路士後，奪得歐霸盃冠軍，亦率領祖雲達斯捧過意甲冠軍。

不過，巧婦難為無米之炊，拉素人腳有限，上季贏完亞軍，今季要顧慮歐聯，導致意甲成績受影響，踏入季中更瀕臨崩潰，歐聯16強出局之外，聯賽亦一度跌至第9位，導致管理層對沙利失去信任。以呢位「性格大師」嘅脾氣，最終喺3月決定辭職。

雖然沙利曾經喺拉素有一段後風光日子，但其實執教期間平均勝出率只有48.2%，相比佢執教拿玻里（66.2%）、車路士（61.9%）、祖雲達斯（65.4%）勝出率，有明顯距離。值得一提，拉素搵來46歲嘅前祖記中場杜陀接手執教，表現立即翻生，難怪有分析指沙利下台「死因」，其實係同球員關係轉差，因而被「夾計」逼走。