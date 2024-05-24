延續「下半場」作告別？拿度法網首圈遇4哥

擁有紀錄性14屆法網冠軍的西班牙傳拿度，重返羅蘭加洛斯紅土場第一擊將遇上世界「4哥」德國的沙華列夫，這一役可能是37歲「泥地王」在法網上的最後深戈。

早已揚言以今季賽事作退役告別的拿度，來到巴黎出席這個年度第二個大滿貫，同時也是他職業生涯最輝煌的後花園，去年因傷首次缺席的拿度，經大會抽籤後首圈面對沙華列夫，儘管迎來下下籤，但他倆在兩年前法網準決賽碰頭的畫面，仍在不少球迷腦海出現，令這場很大機會是拿度法網告別戰上更添話題。

擁有法網112勝3負恐怖紀錄的拿度，早前在羅馬大師賽次圈出局，他首次以非種子身份亮相，而沙華列夫卻剛在羅馬捧走冠軍，二人過去10次交手，拿度贏了7次，而他們上一次交鋒是2022年法網4強，雙方爭持相當激烈，激戰了接近3小時13分鐘，惟最後沙華列夫因嚴重受傷退賽；時隔兩年他們在今屆法網首圈重遇，似乎是上天安排延續「下半場」的較量。

他們的勝方將面對7號種子的哥芬或法國外卡球手比亞卡，如順利晉級則可能遇上兩屆躋身8強的魯尼。至於爭取衞冕的塞爾維亞球王祖高域，首圈將面外卡球手靴拔；而另一場首輪焦點賽事，將是兩位星級老將的對決，英國的梅萊將面對瑞士的華連加，他俩都是3屆大滿貫得主，過往共23次交手，梅萊以13勝10負稍為佔優。

今屆法網將於本周日（26日）展開，男單決賽則於6月9日上演。