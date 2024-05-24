「體操媽媽」9次征奧夢碎　訓練受傷緣盡巴黎

48歲體操傳奇卓蘇維迪娜爭取生涯第9次參戰奧運的夢想幻滅，這位烏茲別克「體操媽媽」在社交平台宣布因訓練受傷，緣盡7月的巴黎奧運會。

卓蘇維迪娜周四在個人社交平台向粉絲公布令她相當失望的消息，「不幸地，我要給大家公布一個壞消息！昨日，在塔吉克舉行的亞洲錦標賽訓練時，我受傷了，這是巴黎奧運的外圍賽，我要準備參加自由體操項目；我很沮喪，我已經（為奧運）準備了一段很長的時間，但現在不能參加了。」

她續稱:「我原本是準備參加全能項目，但很可惜你們不能看我比賽，或者可以繼續支持我們的女孩。」這位前奧運金牌得主日前在IG出帖文表示:「最重要的是不要放棄。」這一刻心中卻有另一番滋味。

卓蘇維迪娜過去參加了8屆奧運會，寫下了歷史，是參加奧運次數最多的運動員，而她以比賽成績換出救活「白血兒子」的偉大故事，相信很多體育迷都聽過，過去她為前蘇聯贏過奧運團體金牌，並在2008年北京奧運為德國在跳馬項目取得銀牌；上屆東京奧運會後她宣布退役，但其後又表示復出，因想為自己的出生地烏茲別克能在大賽中爭取佳績，她早前接受訪問時曾表示:「年齡只是一個數字，我繼續比賽不是為了生計，而是我真的很熱愛體操，來到賽場上就如魚得水。」

卓蘇維迪娜一直努力爭取再圓奧運夢，可惜敵不過受傷—這個最大的敵人，然而理論上還有一絲機會，就是取得國際體操聯會的外咭，不過，能否踏上巴黎奧運列車這將交由上天決定。