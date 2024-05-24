成績差又如何　曼聯價值遠勝曼城

曼聯今季聯賽排第8位，創下球會英超史上最低排名紀錄，但無損紅魔鬼價值，美國財經雜誌《福布斯》公布最新全世界10大最高價值足球會，曼聯以65.5億美元(約511億港元)排第2位，僅次於價值66億美元(約515億港元)嘅皇馬，並遠高英超4連冠嘅曼城(51億美元)。

皇馬今季戰績彪炳，已奪得西甲冠軍，並打入歐聯決賽，有望成為雙冠王，呢支西甲豪門上季收入達8.73億美元，亦係各間球會之冠。至於曼聯上季收入為7.85億美元，雖然低過巴塞隆拿(8.4億美元)同曼城(8.69億美元)，但估值仍然達65.5億美元，位居第2位，相信同紅魔鬼多年以來建立嘅著名品牌效應有關。

另外，巴塞隆拿雖然近年陷入財困，但金漆招牌仍然非常值錢，以56億美元排第3位，至於第4位係利物浦，價值53.7億美元，曼城以51億美元排第5位。至於第6至10位，分別係拜仁慕尼黑(50億美元)、巴黎聖日耳門(44億美元)、熱刺(32億美元)、車路士(31.3億美元)、阿仙奴(26億美元)。