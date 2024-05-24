首回合踢穩陣波　雷根斯堡「細」鍊韋恩

德國聯賽附加賽，係德乙/丙附加賽決賽首回合，雷根斯堡主場迎戰韋恩。丙組球隊雷根斯堡狀態低迷，近6場比賽未贏過，不過韋恩表現更差，近4場全敗，今場水鬥水大家都驚輸，首回合會踢得保守，加上雙方近4次正式賽事對賽，3次開2球或以下，捧2.5球入球細啱數。（Now 639周六凌晨2時30分直播）

雷根斯堡前季仲踢緊德乙，但不幸排尾2直接降班，佢哋落到德丙後強勢反彈，去年10月至12月打出一段11勝2和佳績，順利躋身前列，可惜下半季表現走樣，由今年1月至5月僅錄得4場勝仗，否則已經直接升班，唔使打附加賽。

睇番雷根斯堡季尾最後6場成績，僅得3和3負瘋狂失分，結果被普斯辛蒙斯達後上搶去德丙第2名嘅直接升班席位，以4分之差跌落第3要踢附加賽，而季尾6場5次開2球或以下，可見球隊攻力疲弱。

上季由德丙升班嘅韋恩，今季喺德乙排16位，僅比17位嘅羅斯托克多1分而唔使直接降班，不過今場附加賽亦不容樂觀，事關佢哋季尾10場錄得2和8負劣績，包括最後4場輸晒，近況差到極點，今場當務之急係做好防守避免輸波，加上雙方多次交手都少波入，捧入球細啱數。

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